Verwirrung um Kinderfest in Memmingen

Donnerstag ab 9.15 Uhr: hunderte Kinder am Memminger Marktplatz feiern, tanzen, jubeln. Doch in diesem Jahr flatterten auch Absperrbänder.

21.07.2023 | Stand: 08:35 Uhr

Der Countdown bis zum Kinderfest in Memmingen läuft: Donnerstag, 20. Juli 2023, herrschte in den Straßen wieder buntes Treiben. Doch heuer gibt es eine Änderung, die vielen Eltern im ersten Moment Sorgen bereiten könnte. In einer Mitteilung der Stadt heißt es, dass der Marktplatz, auf dem das Kinderfest teilweise stattfindet, dieses Jahr Schülerinnen und Schülern vorbehalten ist.

Kinderfest 2023 in Memmingen: Dieses Jahr ohne Publikum?

Grund für die Aufregung: Eine seit Monaten bestehende Baustelle am Steuerhaus schränkt die Fläche des Markplatzes ein. "Dementsprechend gibt es weniger Platz für Zuschauerinnen und Zuschauer", erklärt Alexandra Wehr, Pressesprecherin der Stadt Memmingen. Deshalb soll es rund um den Marktplatz Flatterband-Absperrungen geben.

Ein striktes Verbot, den Platz während Kinderfestes zu betreten, gibt es zwar nicht, "aber Vertreter der Stadt werden an den Bändern stehen und schauen, dass sich nicht zu viele Menschen versammmeln". Kinder, die auf ihre Eltern angewiesen sind, dürften ihre Erziehungsberechtigten selbstverständlich mit auf den Platz nehmen. Auch Lehrkräfte begleiten ihre Schützlinge auf dem Marktplatz.

Das Kinderfest - wie das Stadtfest - auf den Hallhof zu verlegen, war laut Wehr keine Option. "Trotz Baustellen-Einschänkung haben immer noch mehr Menschen auf dem Marktplatz Platz", sagt Wehr. Die Stadt erwartet wie jedes Jahr wieder großes Interesse am Kinderfest.

Schränkt die Baustelle in Memmingen auch den Fischertagsvorabend ein?

Die Stadt appelliert aber vor allem an Passantinnen und Passanten, hinter der Absperrung zu bleiben und bietet eine Alternative: "Beim Festumzug können alle Angehörigen wieder hautnah mit dabei sein." Dieser startet um 13.30 Uhr und führt bis zum Stadion. Hier finden Sie das gesamte Programm des Memminger Kinderfestes.

So sieht das Liedheft des Kinderfestes 2023 in Memmingen aus. Hunderte Buben und Mädchen ziehen wieder singend durch die Straßen. Bild: Stadt Memmingen

Einen Tag später steht allerdings die nächste große Versammlung auf dem Memminger Marktplatz an: Der Fischertagsvorabend - und am Samstag der Fischertag. Inwiefern wird dieses traditionelle Fest von den Bauarbeiten eingeschränkt? "Bierbänke gibt es heuer voraussichtlich nicht", sagt Wehr. Ansonsten bleibe das Marktplatz-Treiben ungestört.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen