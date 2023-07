Wichtige Änderung beim Kinderfest in Memmingen: Das müssen Sie zum Programm wissen

Heute findet in Memmingen wieder das traditionelle Kinderfest statt. Warum der Marktplatz heuer den Kinder vorbehalten ist und wie der Tag abläuft.

20.07.2023 | Stand: 06:10 Uhr

Alle Jahre wieder findet das Kinderfest in Memmingen statt. Heuer fällt es auf Donnerstag, 20. Juli 2023 - zwei Tage vor dem noch bekannteren Fischertag. Etwa 2000 Schüler der Memminger Grundschulen und Förderzentren feiern an diesem Tag den erfolgreichen Abschluss des Schuljahres. In diesem Artikel erfahren Sie alles über Programm, Ablauf und Festzug-Route.

Kinderfest 2023 in Memmingen: Dieses Jahr ohne Publikum?

Dieses Jahr gibt es eine wichtige Änderung: Der Marktplatz, auf dem das Kinderfest heute ab 9.15 Uhr stattfindet, bleibt heuer den Kindern vorbehalten. Wie die Stadt mitteilt, muss das Publikum außerhalb der Absperrungen bleiben, weil es auf dem Marktplatz sonst zu eng für die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer wird. Allerdings gibt es kein striktes Verbot - viele Eltern sind verwirrt.

Grund für Änderung ist die seit Monaten bestehende Baustelle am Steuerhaus, deren Gerüst und Kran einiges an Platz einnehmen. Beim Festzug ab 13.30 Uhr dürfen Eltern, Verwandte und Bekannte dann wie gewohnt hautnah dabei sein.

Das ist das Programm am Kinderfest 2023 in Memmingen:

6 Uhr: Weckruf in den Straßen der Stadt durch Musikkapellen und Spielmannszüge

8.15 Uhr: Ökumenische Gottesdienste in den Kirchen

9.15 Uhr: Feier auf dem Marktplatz mit Oberbürgermeister Jan Rothenbacher ( SPD

13.30 Uhr: Festzug durch Memmingen zum Stadion

So sieht das Liedheft des Kinderfestes 2023 in Memmingen aus. Hunderte Buben und Mädchen ziehen wieder singend durch die Straßen. Bild: Stadt Memmingen

Traditionell beginnt das Memminger Kinderfest schon am Vorabend. Beim Zapfenstreich am Mittwoch, 19. Juli, marschieren die Trommlerbuben ab 19 Uhr durch die Stadt. Am nächsten Morgen stehen nach dem Weckruf um 6 Uhr dann Gottesdienste um 8.15 Uhr an. Diese finden nicht nur im Zentrum von Memmingen statt, sondern teilweise auch in den Kirchen der Memminger Ortsteile. Folgende Gotteshäuser beteiligen sich am Kinderfest:

Kinderlehrkirche

St. Martin

Unser Frauen

Mariä Himmelfahrt

St. Josef

St. Agatha in Dickenreishausen

St. Josef in Amendingen

Danach geht es weiter zur Feierstunde auf den Marktplatz. Dort singen und tanzen Buben in Lederhosen und Mädchen mit Blumenkränzen ihre lang geprobten Kinderfest-Lieder. Diese sind jedes Jahr neu ausgewählt und im Liedheft zu finden.

Programm auf dem Kinderfest 2023 in Memmingen: Diese Einlagen gibt es auf dem Marktplatz

Bei schlechtem Wetter kehren die Kinder nach dem Gottesdienst in ihre Schulen zurück. Die Stadthalle wird dieses Jahr renoviert und steht deshalb nicht als Ausweichort zur Verfügung. Das ist der Programmablauf um 9.15 Uhr auf dem Marktplatz:

Eröffnung durch die Trommlerbuben

Lob - und Danklied „Freuet euch der schönen Erde“

Zunfttanz: „Schneidertanz“ (Edith-Stein-Schule)

Schwäbisches Lied: „Sing zwischanei a Liadle“

Tanz: „The Wellerman“ (Theodor-Heuss-Schule)

Wanderlied: „Was noch frisch und jung an Jahren“

Tanz: „summertime“ (Elsbethenschule)

Modernes Lied: „Der musikalische Wasserhahn“

Tanz: „Glücklich“ (Grundschule Amendingen)

Rede des Oberbürgermeisters Jan Rothenbacher (SPD)

Tanz: „Give peace a chance“ (Grundschule Steinheim)

Neues Memminger Kinderfestlied „Heut ist der Tag“

Kinderfest 2023 Memmingen: Das ist die Route des Festzuges

Nach einer Brotzeit-Pause in den jeweiligen Schulen folgt dann das Highlight vieler Kinder und Eltern: Der Festzug zum Stadion. In eigens gebastelten Kostümen ziehen die Schüler vom Hallhof über die Maximilianstraße, den Wein- und Rossmarkt, die Lindauer Straße sowie Bodenseestraße zum Stadion. Flankiert werden sie von stolzen Verwandten und Bekannten.

Im Umzug wird das sogenannte "Stängele" mitgetragen. Es gilt als Symbol des Memminger Kinderfestes. Es geht auf die ursprünglich geschmückten Ruten und den Königsinsignien Zepter und Krone zurück. Im Stadion angekommen, gibt es für die Kinder Geschenke und Spielmöglichkeiten.

Was ist die Geschichte zum Kinderfest in Memmingen?

Das traditionelle Kinderfest in Memmingen gibt es schon seit über 445 Jahren. Es geht auf den Brauch des Schulspaziergangs im Frühjahr zurück. Dabei wurden die drei besten Schülerinnen und Schüler zu Königinnen und Königen gekürt. Das erste Mal wurde das Fest im Ratsprotokoll im Jahr 1571 erwähnt.