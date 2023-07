So schön war das diesjährige Memminger Kinderfest

Mädchen und Jungen zeigen beim Kinderfest Kreativität, Taktgefühl und große Begeisterung. Neben Glücksgefühlen gibt es auch einen besonderen Abschied.

20.07.2023 | Stand: 21:05 Uhr

Viele Kinder haben dieses Fest schon gefeiert, dabei getanzt und gelacht – so auch wieder beim diesjährigen Kinderfest in Memmingen. Schon mit dem morgendlichen Weckruf stieg die Vorfreude, die sich auf dem Marktplatz bei den Jüngsten zu Aufregung steigerte. Die Feierstunde wurde dort mit den Trommlerbuben eröffnet.

Kinderfest 2023 in Memmingen: 2000 Kinder singen zusammen

In beeindruckender Weise sangen dann gut 2000 Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und Förderzentren nicht nur auswendig die Kinderfestlieder, sondern zeigten bei ihren einstudierten Tänzen Kreativität, Taktgefühl, Disziplin und große Begeisterung. Stolz lag in den Gesichtern von Eltern und Lehrern sowie in der Stimme von Kinderfestmutter Dagmar Trieb, die die Feierstunde moderierte. Inhaltlich tiefgründig ging es bei den Tänzen dann um das Handwerk, eine schwierige Seefahrt, die Sommerzeit, Freundschaft, ein gutes Miteinander, Natur, Krieg und Frieden.

Nervosität räumte Memmingens neuer Oberbürgermeister Jan Rothenbacher ( SPD) ein – immerhin war es sein erstes Kinderfest als Stadtoberhaupt. „Mir geht das Herz auf“, sagte er vom Balkon der Großzunft, die Kinder winkten ihm fröhlich entgegen.

Otfried Richter in den Ruhestand verabschiedet

„Manche haben heute ihr erstes Kinderfest, für andere ist es das Finale“, ergänzte Jan Rothenbacher mit Blick auf Otfried Richter. Für den Leiter der städtischen Sing- und Musikschule war es das 23. Kinderfest – und sein letztes, bevor er in den Ruhestand geht. Stolz zeigte auch er sich, als er einen Dirigentenstab als Geschenk überreicht bekam. Rothenbacher lobte ihn als „leidenschaftlichen, für das Kinderfest brennenden Dirigenten der Herzen“.

Richters Geschenk an die Jüngsten der Stadt war ebenso ein besonderes: das neue und damit vierte Kinderfestlied „Heut ist der Tag“, das Otfried Richter komponiert und als „Weltpremiere“ beim Kinderfest zum Abschluss dirigierte.

Bunter Festzug beim Kinderfest 2023 in Memmingen

So bunt wie am Vormittag ging es beim Festzug am Nachmittag weiter. Edith-Stein-Schule, Grundschulen Amendingen und Steinheim, St. Aloysius Schule, Elsbethenschule, Grundschule Dickenreishausen-Volkratshofen, Theodor-Heuss-Schule und Reichshainschule: Die Schüler hatten die Themen Märchen, Bauernhof, blaue Helden, gut behütet, Jahreszeiten, Sommer, Sonne, Ferien, Wasser sowie „Wunderbar, uns gibt es hundert Jahr“ gewählt, zogen in ihren dazu entworfenen Kostümen vom Hallhof ins Stadion – begleitet von den Trommlerbuben, der historischen Kinderfest- und Biedermeiergruppe, Zunftgruppen der Bismarckschule sowie den Tanzkindern des Schneidertanzes, den Kapellen und dem Mauwagen.

