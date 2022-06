Memminger Kinderfeuerwehr ruft „Wasser marsch!“

Ehrenamtliche planen einen Aktionstag am 11. Juni auf dem Marktplatz mit Spielstationen und einer gemeinsamen Vorführung. Rückblick: Das steckt hinter der einstigen Gründung.

Schläuche liegen bereit. Aufstellung wird bezogen. „Wasser marsch!“ tönt es vom Innenhof der Feuerwehr Memmingen. Dort bereiten sich die Kinderfeuerwehr, die Jugendfeuerwehr sowie die aktiven Kräfte auf einen gemeinsamen, besonderen „Einsatz“ vor. Sie wollen zeigen, dass bei der Feuerwehr Generationen zusammenarbeiten – von klein auf. Dazu gibt es einen ebenso besonderen Anlass: Die Kinderfeuerwehr Memmingen feiert das zehnjährige Bestehen. Eine Veranstaltung wird dazu für Samstag, 11. Juni, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz Memmingen vorbereitet. Es gibt allerlei Spielstationen und Attraktionen rund um das Thema Feuerwehr. Höhepunkt wird eine Vorführung sein, für die fleißig geprobt wird.

Erste Gruppenstunde der Kinderfeuerwehr Memmingen vor zehn Jahren

Es war der 11. Juni vor zehn Jahren. Die allererste Gruppenstunde der Kinderfeuerwehr Memmingen fand statt. Die Idee hatte damals Andreas Land. Er ist der stellvertretende Landesjugendfeuerwehrwart und engagiert sich für die Kinder und Jugendlichen unheimlich gerne. Die Überlegung sei schon damals gewesen, den eigenen Nachwuchs von Kindesbeinen an auszubilden. An der Jugendfeuerwehr darf man ab dem zwölften Lebensjahr teilnehmen; die Kinderfeuerwehr ist für alle Interessierten ab sechs Jahren.

Mit Spaß und Spiel zum Ehrenamt

„Mit Spaß und Spiel wollen wir das Ehrenamt näher bringen und so den eigenen Nachwuchs ausbilden“, erzählt der Memminger Vereinsvorsitzende Frank Greiner. Leiterin der Kinderfeuerwehr ist seit dem Jahr 2016 Martina Titz. Sie erzählt, was für die Geburtstagsveranstaltung am 11. Juni geplant ist.

Auf dem Marktplatz werden unmittelbar nach dem Wochenmarkt am Samstag verschiedene Spielstationen aufgebaut. Alle drehen sich thematisch um das Thema Feuerwehr. Da soll es eine Spritzwand geben, eine Station mit Knotenkunde und Schläuchen, ein Seilbeutel-Werfen sowie einen Parcours mit Wasserspaß. Der Landesfeuerwehrverband stellt darüber hinaus eine Hüpfburg zur Verfügung. Die Kinder bekommen eine Art Laufkarte.

An jeder absolvierten Station erhalten die Teilnehmer einen Stempel und am Schluss ein kleines Geschenk. Um 14.30 und 16.30 steht die Hauptattraktion an. Eine Löschgruppen-Übung ist geplant. „Es sind die aktive Wehr, die Jugend- und die Kinderfeuerwehr dabei. Wir wollen zeigen, dass Feuerwehr generationenübergreifend agiert und Teamarbeit ist“, so Titz. Zudem gibt es Erklärungen und ebenso Grußworte. Die Feuerwehr Memmingen steht für Fragen bereit.

