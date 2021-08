Die Memminger Kindertageseinrichtungen wappnen sich für eine weitere Corona-Welle. Was Erzieherinnen für Erfahrungen im Lockdown gemacht haben.

12.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Wie kommen die Kindertagesstätten (Kitas) weiterhin möglichst gut durch die Corona-Krise? In Memmingen macht man sich in den Kindertageseinrichtungen selbst und in der Stadtverwaltung Gedanken über die weiteren Maßnahmen in der Pandemie. Eine Forderung, welche die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Bayern äußert, ist beispielsweise die nach schnellen und ausreichend finanzierten Bausteinen für Vorkehrungen gegen Corona.