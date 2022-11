Kindergarten-Anbau zieht sich in Pleß hin

Dagegen sprudelt eine Trinkwasserquelle und ein Baugebiet ist fertig erschlossen: Viele Themen beschäftigen die Gemeinde. Das zeigt sich auch bei der Bürgerversammlung.

01.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Eilig mussten noch weitere Stühle herbeigeschafft und rund um die Bühne herum platziert werden, weil der Andrang bei der diesjährigen Bürgerversammlung im Landhaus in Pleß so groß war. Die Zuhörerinnen und Zuhörer im voll gefüllten Saal bewiesen im Anschluss einiges an Durchhaltevermögen: Bis um 23 Uhr informierte Bürgermeister Anton Keller darüber, was bisher in der Gemeinde gelaufen und was noch geplant ist. Wobei vieles erst noch „im Werden“ sei – etwa die Zukunft der „Alten Mühle“, die Photovoltaik-Freiflächenstrategie der Gemeinde und die Wasserversorgung. Derzeit sei die 902 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Gemeinde „noch schuldenfrei“.

Eine Ersatzpumpe musste her

Der Gemeindechef platzierte etwa 15 Zentimeter große kreisrund ausgeschnittene Betonteile und Granitsteine auf der Bühne und lüftete alsbald das Geheimnis ihrer Herkunft: Die Fremdkörper tauchten im Abwassersystem auf. Es handelt sich etwa um Teile, die bei der Kernbohrung zum Herstellen von Hausanschlüssen in den Kanal gekippt sind. Kein Wunder, dass diese Fremdkörper dem Pumpenrad gewaltige Probleme bereiteten: Die Pumpe musste daher nach den Worten des Bürgermeisters für 12.500 Euro repariert werden. Da ein neues Gerät mit 8500 Euro wesentlich günstiger ist als die Reparatur des Pumpenrades, besorgte sich die Gemeinde nun eine Ersatzpumpe (auf Reserve), die im Bedarfsfall kurzfristig eingebaut werden kann.

Diese Projekte sind bereits abgeschlossen

Abgeschlossen ist nach Kellers Angaben die Kanalsanierung in der Fuggerstraße, im Zehentstadelweg und in der Booser Straße. Weil bei einem Wolkenbruch die Rigolen in der Fuggerstraße nicht das ganze Wasser aufnehmen können, verbleibe dort ein „kleiner See“. Laut dem Bürgermeister durfte man dort aber keinen Überlauf einbauen.

Das neue Wohnbaugebiet „Hinterm Jäger“ ist erschlossen und 15 der 18 gemeindlichen Bauplätze – sechs Plätze befinden sich in Privatbesitz – sind bereits verkauft. Keller wies auch darauf hin, dass am Baiernweg im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet „Hinterm Jäger“ eine Ringleitung installiert werden konnte.

Bei den Planungen in dem Gebiet „Alte Mühle“ lässt sich die Gemeinde nach einer Vorauswahl nun von Architekturstudenten Vorschläge unterbreiten: „Dass man sieht, was alles machbar wäre.“ Beim geplanten Wohnbaugebiet „Kreuzkapelle“ ist ein Lärmgutachten nötig.

Diese Vorhaben laufen noch

Als noch „laufende Projekte“ nannte der Bürgermeister außerdem die Sanierung des Abwasserkanals, der „keine großen Schäden aufweist, die man jetzt sofort beheben müsste“. Ganz alte Kanäle gebe es nur noch am Waaghaus- und Flößerweg. Für Photovoltaik-Freiflächenanlagen liegen der Gemeinde mehrere Anträge vor: In Zusammenarbeit mit den Antragstellern werde die Gemeinde möglichst nur eine „Sonderfläche“ für PV-Nutzung ausweisen.

In puncto Wasserversorgung berichtete Keller, dass „Beim Androsch“ nahe Boos ein neuer Quellstrang in den Hang hineingebohrt wurde. Pumpversuche über mehrere Tage ergaben demnach, dass hier bis zu zwei Liter Trinkwasser pro Sekunde zu erwarten sind, ohne dass die Ergiebigkeit der bisherigen Quelle beeinträchtigt würde. Könnte dieses Wasser genutzt werden, hätte die Gemeinde laut Keller künftig keine Wasserprobleme mehr zu befürchten. Selbst bei einem Blackout würde Pleß auch ohne Strom mit Wasser versorgt, zu Stoßzeiten jedoch mit geringerem Druck, weil dann die Pumpenunterstützung fehle. Die Pumpe, die das Wasser vom Quellschacht künftig in den Hochbehälter befördert, soll möglichst mit Solarstrom gespeist werden, falls ein bezahlbarer Strom-Speicher eingebaut werden kann. Das Schutzgebiet müsse durch den neuen Quellstrang nur unwesentlich erweitert werden, so Anton Keller. Rund um die Wasserreserve habe die Gemeinde den Grund bereits erworben.

Eine weitere Kindergartengruppe soll entstehen

Beim kirchlichen Kindergarten möchte die Kommune von der Kirche eine kleine Grundstücksfläche erwerben, damit eine „weitere Gruppe“ umgesetzt werden kann: Weil sich dies „schwieriger als gedacht“ darstelle, konnten die fertiggestellten Planungen laut Keller bisher noch nicht verwirklicht werden. Eine „Notgruppe“ wird daher ab 2. November im Erdgeschoss des Rathauses untergebracht, aber maximal für eine Dauer von drei Jahren.

Keller berichtete auch von etlichen umgesetzten „Ile-Projekten“, wie etwa den Hundetoiletten, dem Spielplatz und der Humusierung des Sportplatzes. Zudem konnten E-Bike-Ladestationen an der Kreuzkapelle und am Landhaus installiert werden. Im Ort und der Umgebung sollen mehrere Sitzgelegenheiten geschaffen werden.

