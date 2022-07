Kindergarten in Steinheim wird erweitert

Immer mehr Kinder leben in dem Ortsteil von Memmingen. Daher befasst sich der Bauausschuss mit dem Neubau einer Kinderkrippe. Wann es losgehen könnte.

Der Memminger Ortsteil Steinheim wächst immer weiter. Auch wegen seiner Nähe zur Stadt lassen sich viele Familien mit kleineren Kindern in dem Ort nieder. Die Folge: Der dortige Kindergarten ist an seine Kapazitätsgrenze angelangt. Vor allem für Krippenkinder besteht Nachholbedarf. Derzeit gibt es zwar bereits eine Kleinkindgruppe, die aber nur provisorisch eingerichtet ist. Die Betriebserlaubnis ist begrenzt. Eine Erweiterung des Kindergartens, der bislang aus einem zweigeschossigen Schulgebäude samt eingeschossigem Anbau besteht, ist dringend notwendig. Das sahen auch die Mitglieder des städtischen Bau- und Umweltausschusses so, als es in der jüngsten Sitzung um die Planungen des Vorentwurfs für den Neubau einer Kinderkrippe ging.

Statt vier künftig sechs Gruppen in Steinheim

Aus Sicht des Kindergartenamts ist eine Erweiterung des Kindergartens von vier auf sechs Gruppen erforderlich, erklärte die Leiterin des städtischen Hochbauamts Karin Kinzer. Zwei davon sind den Krippenkindern vorbehalten. Die Räume für den Kindergarten sollen weiterhin im Bestandsgebäude bleiben. Künftig gemeinsam genutzte Räume wie ein Speiseraum mit Küche sollen durch eine Umstrukturierung im Bestand bedarfsgerecht umgebaut werden. Wesentliche Eingriffe in die Tragstruktur seien jedoch nicht erforderlich.

Die Vorentwurfsplanung für den Krippenneubau stammt von den SoHo Architekten aus Memmingen. Sie sieht einen eingeschossigen Baukörper mit einer Nutzfläche von 304 Quadratmetern vor, der laut Kinzer als pavillonartiges Gebäude an der Südwestseite des Bestands angebaut wird. Der Holzbau soll über ein Foyer den Eingangshof im Norden und den Zugang über eine behindertengerechte Rampe von Süden verbinden. Die interne Verbindung von Bestand und Neubau erfolgt dann über den ehemaligen Nebeneingang. Die beiden neuen Gruppenräume und ein Ruheraum orientieren sich nach Südwesten zum Gartenbereich. Der Wartebereich für Eltern mit den Kindergartengarderoben befindet sich entlang einer geschwungenen Fassade mit Ausblick zum Spielhof.

Kostenschätzung für Kinderkrippe liegt bei 2,1 Millionen Euro

Die Außenanlagen sollen nur in dem Maß verändert werden, wie es für die Erweiterung notwendig wird. Der Baumbestand wird soweit als möglich erhalten bleiben. Die Kostenschätzung liegt bei knapp 2,1 Millionen Euro. Baubeginn könnte im Frühsommer 2023 sein. Mit der Fertigstellung rechnet die Bauverwaltung dann im Sommer 2024. Der Bauausschuss hat nun die Verwaltung mit den weiteren Planungsschritten beauftragt. Zudem soll ein Förderantrag bei der Regierung von Schwaben eingereicht werden.

Nach Angaben von Karin Kinzer wird für den Neubau eine möglichst hohe Energieeffizienzklasse angestrebt. Stadtrat Rupert Reisinger (Die Linke) regte angesichts der drohenden Energiekrise eine Untersuchung an, ob denn auch ein Passivhaus-Standard infrage kommen könnte.

