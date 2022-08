Kindergarten „Mau-Riesen“ in Memmingen startet im Oktober

Die Arbeiten im Neubau in der Lisztstraße laufen nach Plan. Platz ist dort für 100 Mädchen und Buben. Warum jetzt wesentlich weniger Kinder aufgenommen werden.

17.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Kindergarten- und Krippenplätze sind knapp in Memmingen (wir berichteten). Deshalb begrüßen es Eltern und die Stadt Memmingen, dass die Hilfsorganisation Johanniter in der Lisztstraße im Osten der Stadt einen neuen Kindergarten baut. Die „Mau-Riesen“ werden im Oktober ihre Pforten öffnen. Bereits seit 2013 gibt es in der Altvaterstraße das Kinderhaus „Schatzkiste“ der Johanniter. Doch in beiden Häusern können wegen Personalmangel derzeit nicht alle Plätze vergeben werden.

"Mau-Riesen" in Memmingen: Außenanlagen sind erst im Frühjahr fertig

Laut der Pressestelle der Johanniter laufen die Bauarbeiten in der Kita Mau-Riesen nach Plan. Sie entsteht in unmittelbarer Nähe zur neuen, großen Wohnanlage mit 78 Wohnungen der Siebendächer Baugenossenschaft in der Lisztstraße. Auch mit der Gestaltung der Außenanlagen des Kindergartens wird noch im Herbst begonnen, soweit das Wetter mitspielt. Im Frühjahr sollen sie abgeschlossen sein. Nicht ganz so rund läuft allerdings – wie derzeit in vielen anderen Kinderbetreuungseinrichtungen – die Suche nach dem nötigen Personal für die geplanten vier Kindergartengruppen, in denen einmal 100 Mädchen und Buben spielen und lernen sollen.

Vergeben wurden bereits 60 Kindergartenplätze, gibt Pressesprecherin Iris Nowak vom Regionalverband Bayerisch Schwaben der Johanniter-Unfall-Hilfe Auskunft. „Die Betreuung dieser Kinder ist sichergestellt. Sobald weiteres Personal eingestellt wurde, vergeben wir die nächsten Plätze an die Eltern, die sich auf einer Warteliste befinden.“

Kita-Plätze in Memmingen: Personalnot auch in der "Schatzkiste"

Auch Eltern, die ihre Kinder in der Schatzkiste angemeldet haben, hoffen darauf, dass sich dort bald Erzieherinnen oder Kinderpflegerinnen bewerben. In der Altvaterstraße gibt es insgesamt 55 Plätze, aufgeteilt auf eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen und zwei Krippengruppen mit jeweils 15 Plätzen. „Die Krippengruppen wurden jeweils um drei Plätze reduziert“, teilt Nowak mit. Sobald Personal gefunden werde, würden die jeweiligen Eltern benachrichtigt und die Plätze sofort wieder aufgestockt.

Was aber tun die Johanniter, um dieses Personal zu finden – in Zeiten, wo alle Kindergärten, Krippen und Horte um Fachkräfte buhlen? Ausgeschrieben werden die Stellen sowohl im Print- und Online-Bereich, als auch auf den Sozialen Medien. „Wir bieten eine Willkommensprämie in Höhe von 1000 Euro an, aber vor allem setzen wir auf gute Einarbeitung, pädagogische Begleitung, regelmäßige Fortbildungen und ein gutes Team“, berichtet Nowak.

Dies sei „unbezahlbar“ und gerade bei den Mau-Riesen hätten die Mitarbeitenden nun die Möglichkeit, in einer neuen Einrichtung mit einem neuen Team gemeinsam alles zu gestalten und die Abläufe an die Kinder, das Team und die neuen Räumlichkeiten anzupassen.

