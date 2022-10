Kinderrechte herausstellen: Kinderschutzbund plant besondere Aktion

Der Kinderschutzbund Memmingen-Unterallgäu organisiert eine Stadtrallye für die Jüngsten aus Memmingen und der Umgebung. Das steckt dahinter.

16.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Kinderrechte sind Menschenrechte“, sagt Gaby Land. Sie ist eine der Vorsitzenden des Kinderschutzbundes Memmingen-Unterallgäu und möchte mit dieser Aussage betonen: „Kinderrechte sind wichtig.“ Deswegen möchte der Kinderschutzbund eine besondere Aktion für die Jüngsten in Memmingen und der Umgebung anbieten. Was genau, das erzählt Gaby Land im Gespräch mit unserer Redaktion.

Aktion soll am 20. Oktober stattfinden

„Unser erster Impuls war eigentlich der 20. September, nämlich der Weltkindertag. Eigentlich wollten wir schon dazu unsere Aktion planen, mussten sie aber verschieben“, erzählt die Vorsitzende des Kinderschutzbundes Memmingen-Unterallgäu und berichtet weiter: „Vier Wochen später wollen wir nun am 20. Oktober eine Aktion organisieren.“ Damit meint sie eine Rallye durch die Stadt Memmingen. „Wir treffen uns zunächst alle in der Rathaushalle. Das ist unser Startpunkt. Wir wollen gemeinsam mit den Kindern über ihre Rechte reden. Es ist wichtig, dass die Jüngsten über ihre Rechte Bescheid wissen“, sagt Land. Dann geht es los. Die Rallye beginnt.

Stromkästen mit Motiven zum Thema Kinderrechte

Orientierungspunkte und Stationen sind die Stromkästen in der Innenstadt. Diese sind nämlich bemalt – mit den unterschiedlichsten Motiven zum Thema Kinderrechte. Vor Ort werden Fragen beantwortet. „Der Abschluss findet dann wieder im Rathaus statt. Dort gibt es auch noch eine kleine Überraschung für die Kinder“, lockt Land. Der Start ist für 14.15 Uhr vorgesehen, das Ende ist spätestens um 16.15 Uhr. Teilnehmen können alle Kinder bis zur sechsten Klasse. „Horte, Kitas und Schulen: Wir haben alle angesprochen, aber natürlich kann jedes Kind teilnehmen, das dazu Lust hat.“

„Gerade jetzt mit Blick auf den Krieg und die Flucht ist es so wichtig, dass Kinder besonders geschützt werden“

Gaby Land wiederholt: „Kinder müssen ihre Rechte kennen.“ Da gehe es um das Recht, zu lernen, aber eben auch um jenes, spielen zu dürfen und die Freizeit zu gestalten. Da gehe es um den Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung von Kindern. „Gerade jetzt mit Blick auf den Krieg und die Flucht ist es so wichtig, dass Kinder besonders geschützt werden“, ist Gaby Land der Meinung. Erwachsene würden häufig meinen, zu wissen, was für Kinder gut ist. Doch das Kind habe auch das Recht auf Selbstbestimmung. „Und das ist nicht nur bei uns so, sondern überall auf der Welt“, merkt die Vorsitzende des Kinderschutzbundes Memmingen-Unterallgäu an.

Kinderrechte und die UN-Konvention

Als Kinderrechte werden Rechte von Kindern und Jugendlichen bezeichnet. Weltweit festgeschrieben sind diese in der UN-Kinderrechtskonvention, die am 20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde und von den meisten Staaten der Erde ratifiziert worden ist. Daraus, so Land, lasse sich die universelle Verbindlichkeit der Kinderrechte ableiten.

Lesen Sie auch

13 Länder, ein Auto und ein Abenteuer für den guten Zweck Westerheimer fährt Rallye

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".