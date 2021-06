Kindertagesstätte Wartburgweg: Feuerwehreinsatz testet Zufahrt

In der Kita Wartburgweg in Memmingen gibt es eine Brandschutzübung der besonderen Art. Wie der Einsatz verlief und warum die Zufahrtswege eine wichtige Rolle spielen

In der Kindertagesstätte Wartburgweg herrscht große Aufregung. Denn die Kinder führen gerade die jährliche Brandschutzübung durch. Doch dieses Mal läuft die Übung größer als gewöhnlich ab, denn auch die Feuerwehr der Stadt Memmingen rückt dort mit einem Löschfahrzeug und der großen Drehleiter zur Brandschutzübung an. Da gibt es für die Kinder einiges zu bestaunen.

Neben der Evakuierung der Kita simuliert die Feuerwehr einen Löschangriff am Kindergarten und eine Rettung mit der Drehleiter. Ein wichtiger Punkt ist auch das Prüfen der Feuerwehr-Zufahrtswege. Diese werden nämlich regelmäßig zugeparkt, weiß die Leiterin des Kinderhorts, Carolin Decker-Kühne. Wenn die Kinder mittags und abends von ihren Eltern abgeholt werden, herrscht für eine kurze Zeit nicht nur hektischer Betrieb, sondern auch Parkplatzmangel. Einige Eltern stünden dann mit ihren Autos in der Feuerwehrzufahrt. „Wir wollten wissen, welche Probleme auf uns zukommen könnten, wenn wir zur Kindertagesstätte im Wartburgweg ausrücken müssen“, sagt Einsatzleiter Roland Stoeber von der Feuerwehr.

„Bei einem Einsatz kommt es auf jede Sekunde an, da darf uns kein ,Elterntaxi’ den Weg versperren“. Für die Feuerwehr kann eine solche Situation zur Falle werden. „Es war dieses Mal schon eng und mehrere Leute mussten ermahnt werden“, sagt Andreas Land, Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz in Memmingen: „Und da mussten nur die Feuerwehrautos durch. Bei einem echten Brand kommt noch die Polizei und der Rettungsdienst dazu. Dann besteht die Gefahr, dass ein Stau entsteht und niemand mehr vor und zurück kann.“ Mit dem Löschangriff an sich ist Einsatzleiter Stoeber aber sehr zufrieden.

Auch einen zweiten Anfahrtsweg testet die Feuerwehr und übt gleichzeitig die Rettung einer Person mit der Drehleiter aus dem ersten Stock der Kindertagesstätte. Diese Übung klappt laut dem Einsatzleiter ebenfalls hervorragend. Der einzige Wermutstropfen sei der Zufahrtsweg über den Schulhof der Theodor-Heuss-Grundschule. Das Feuerwehrauto ist laut Stoeber zweieinhalb Meter breit, die Durchfahrt hat eine lichte Breite von drei bis vier Metern.

„Das reicht locker, aber da die Anfahrt direkt ums Eck war, hat das den Kurvenradius enorm verkürzt“, erklärt Andreas Land. Das sei schwierig anzufahren für die Feuerwehr und koste Zeit. Auch empfehle er, bei der Kindertagesstätte auf der Rückseite des Gebäudes eine Rutsche oder eine Leiter zu installieren, damit das Gebäude von allen Seiten verlassen werden kann.

Nadine Michel und Carolin Decker-Kühne sind zufrieden mit dem Verlauf der Brandschutzübung. „Die Evakuierung hat bei uns gut geklappt, innerhalb von fünf bis sieben Minuten waren die Kinder aus dem Gebäude und am Sammelplatz.“ Die Kinder durften die komplette Evakuierungsübung der Feuerwehr mitansehen. Das sorgte stellenweise für große Begeisterung und für Beifall nach der gelungenen Evakuierung.

Im Anschluss an die Aktion dankt Oberbürgermeister Manfred Schilder allen Beteiligten. Es sei wichtig, dass solche Übungen mögliche Schwierigkeiten identifiziere und alle Beteiligten gut auf den Ernstfall vorbereite. Carolin Decker-Kühne hofft, dass durch das Vorfahren der Feuerwehr den Eltern die Wichtigkeit der Feuerwehrzufahrt bewusst wird und sie künftig an einem anderen Ort parken.

