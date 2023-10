Memmingen hat nun einen Kindergarten-Hund: Labrador Rocky geht an die Arbeit

Knapp 90 Memminger Mädchen und Buben machen in zwei Kitas einen Hundeführerschein. Welche Vorteile die Leiterin sieht und was alles beachtet werden musste.

10.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Gerade mal zwei Jahre ist der graubraune Labrador Rocky alt, also in Hundejahren ein Teenager. Und trotzdem fängt er jetzt schon an zu arbeiten: als offizieller Kita-Hund.

Luisa Fischer, die Leiterin im Zollergraben- sowie dem Heinrich-Galm-Kindergarten, ist Rockys Besitzerin und hat bereits in ihrer Facharbeit zur staatlich anerkannten Erzieherin über tiergestützte Pädagogik geschrieben. „Ich war damals schon fasziniert und wollte unbedingt die vielen Vorteile, die diese Arbeit bringt, hier in Memmingen mit einbringen.“ Zum Beispiel sind die Kinder ruhiger, entspannen sich beim Streicheln des Tieres oder lernen, wie man sich kümmern muss. „Schließlich gibt es viele, die daheim keine Haustiere haben“, sagt die 30-jährige Memmingerin.

Wie Hund Rocky auf den Einsatz im Kindergarten vorbereitet wurde

Damit Rocky mit Frauchen gemeinsam arbeiten gehen darf, mussten vorher ein paar Dinge berücksichtigt werden. Zum einen hatte Rocky im Frühjahr eine mehrtägige Probephase durchlaufen, ob er die Arbeit mit den Kindern gut findet. Zum anderen musste vorher ein Konzept erstellt werden, das mit dem Gesundheitsamt, dem Veterinäramt, dem Kita-Amt und der Versicherung abgesprochen ist. Es wurde auf der Homepage veröffentlicht. Ebenso mussten die Eltern eingebunden werden, um Zweifel und Bedenken zu besprechen, bevor die Kinder und Rocky gemeinsam Zeit miteinander verbringen durften.

Kinder in Memmingen machen einen Hundeführerschein

An vier Tagen in der Woche darf der Labrador nun zweimal 45 Minuten „arbeiten“, die restliche Zeit hat er frei. „Auch wenn sich das nicht nach viel Zeit anhört: Zusätzlich hierzu muss jeder Einsatz von mir geplant und dokumentiert werden“, berichtet Luisa Fischer. Geplant ist zum Beispiel, dass jedes der rund 86 Kinder in den beiden Kitas einen Hundeführerschein macht. Das bedeutet, dass die Mädchen und Jungen lernen, wie und wo man einen Hund anfassen darf. Wie man einen Hund füttert. Oder was ein Hund braucht, um sich wohlzufühlen.

Sehr hilfreich ist, dass Labradore regelrechte Familienhunde sind und Rocky zusätzlich schon lange die Hundeschule besucht hat. „Er liebt Kinder und eignet sich charakterlich sehr gut für diese Arbeit“, betont Luisa Fischer. Dadurch könne zum Beispiel auf Kinder eingegangen werden, die ängstlich reagieren, wenn sie Hunden begegnen. Trotzdem betont sie, dass es in Memmingen nur deshalb einen Kita-Hund gebe, weil das alle ihre Kolleginnen und Kollegen und der Träger befürworten.

Amtsleiter: "Umgang mit Tieren ist für Kinder wertvoll"

„Wir vom Kita-Amt unterstützen dieses Konzept sehr gerne. Zum einen freuen wir uns immer über ein Mehr an Vielfalt in unseren Einrichtungen. Zum anderen ist unserer Meinung nach der gut begleitete Umgang mit Tieren für Kinder pädagogisch sehr wertvoll“, sagt Amtsleiter Bernhard Hölzle in einer Pressemitteilung der Stadt Memmingen.