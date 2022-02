Kindertagesstätten in Memmingen suchen dringend Erzieherinnen

Die Zahl der Kita-Plätze erhöht sich in Memmingen in diesem Jahr um knapp 100. Gleichzeitig sind neue Mitarbeitende für die Kinderbetreuung schwer zu finden.

03.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Um die Situation an den Memminger Kindertagesstätten ging es in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses der Stadt. Dabei präsentierte Bernhard Hölzle gute und weniger gute Nachrichten. So wird sich nach den Worten des Amtsleiters für Kindertageseinrichtungen die Zahl der Kita-Plätze in Memmingen in diesem Jahr erfreulicherweise um mindestens 90 erhöhen. Gleichzeitig sei es aber sehr schwer, genügend ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher zu finden. Laut Oberbürgermeister Manfred Schilder geht es der Stadt und den anderen Kita-Trägern hier wie vielen Unternehmen, die unter Fachkräftemangel leiden.