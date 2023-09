Cineplex-Kino in Memmingen schließt: Keine Filme ab 12. September

Schlechte Nachrichten für Film-Fans in Memmingen: Das Cineplex-Kino bleibt dort ab 12. September 2023 für rund drei Wochen geschlossen. Was steckt dahinter?

08.09.2023 | Stand: 14:34 Uhr

Kein Programm im Kino Memmingen gibt es ab 12. September 2023. Dann bleibt das Cineplex-Kino für etwa drei Wochen lang geschlossen. Die Schließung des größten Kinos in der Region kündigten die Betreiber in einer Pressemeldung heute am Freitag (8.9.) an.

Zu den gewohnten Öffnungszeiten wird es im Cineplex-Kino in Memmingen dann voraussichtlich den restlichen September über keine Filme zu sehen geben. Grund sind Umbaumaßnahmen und eine aufwendige Renovierung des 2007 eröffneten Memminger Kinos.

Cineplex-Kino Memmingen wird geschlossen: Das steht bei der Renovierung an

Wie die Cineplex-Betreiber mitteilen, liegen die Schwerpunkte der Umbauten auf

einem neuen Kino-Foyer mit vielen Sitzbereichen,

Investitionen in die Digitalisierung - etwa beim Verkaufsvorgang und für große Monitorflächen.

Ab Dienstag, 12. September 2023, wird das Cineplex-Kino in Memmingen für etwa drei Wochen komplett geschlossen. Auch danach laufen die Umbauarbeiten im eingeschränkten Betrieb weiter. Möglicherweise stehe später noch eine weitere Schließung an, um die letzten Arbeiten zügig voran zu bringen, heißt es von der Kino-Gruppe.

Umbau im Kino Memmingen war schon 2020 geplant

Ursprünglich hätten die Renovierungsarbeiten im Kino in Memmingen schon vor drei Jahren 2020 starten sollen. Doch dann habe die Corona-Pandemie dem Umbau einen Strich durch die Rechnung gemacht.

"Das für die Renovierung zurück gelegte Kapital musste für das Überleben der Firma verwendet werden". wird Alexander Rusch, Geschäftsführer der Cineplex-Kinogruppe, zitiert.

Alexander Rusch ist Geschäftsführer der Kinogruppe "Cineplex". Bild: Stefan Mayr (Archiv)

Während der Pandemie musste auch das Cineplex-Kino Memmingen zweimal für je sechs Monate schließen. "Da ging es für uns und viele andere Firmen vorrangig um das wirtschaftliche Überleben“, sagt Rusch.

Inzwischen hätten sich die Besucherzahlen aber wieder "sehr positiv" entwickelt, so dass man auch in Memmingen optimistisch in die Zukunft blicken und die Kino-Umbaupläne nun umsetzen könne.