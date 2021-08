Nachbar schlägt mutmaßliche Einbrecher in die Flucht

Ein Kirchheimer gibt bei der Polizei an, drei mutmaßliche Einbrecher vertrieben und dabei zwei davon verletzt zu haben. Eine Fahnung verläuft erfolglos.

20.08.2021 | Stand: 12:48 Uhr

Ein 55-Jähriger hat in Kirchheim nach eigener Aussage drei Männer in die Flucht geschlagen, die am Donnerstagmittag versucht hatten, bei seinem Nachbarn einzubrechen. Der Polizei gegenüber gab der Mann später zudem an, zwei der Männer vermeintlich durch Schläge ins Gesicht stark blutende, schwerere Verletzungen zugefügt.

Die Einbrecher sind laut Polizei anschließend mit einem blauen Pkw Audi A4 geflüchtet. Sowohl eine von der Polizei eingeleitete Fahndung nach den Männern als auch Nachfragen bei umliegenden Krankenhäusern verliefen jedoch ergebnislos.

Polizei findet am Tatort keine Spuren von Einbrechern

Bei der Besichtigung des angeblichen Tatortes konnten am Anwesen des Nachbars weder frische Einbruchspuren, noch Spuren die auf eine Auseinandersetzung mit den Tätern hindeuten würden, festgestellt werden. Auch weitere befragte Personen in der Nachbarschaft hatten zur vermeintlichen Tatzeit keine verdächtigen Wahrnehmungen gemacht.

Die Polizei Mindelheim bittet Zeugen des Vorfalls deshalb, sich unter (08261)76850 zu melden.