Auto überschlägt sich bei Kirchheim mehrmals - Fahrerin läuft zurück zu Party

04.02.2023 | Stand: 11:14 Uhr

In Kirchheim (Kreis Unterallgäu) ist eine Autofahrerin in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.35 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrmals überschlagen. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

Demnach ist das Auto in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, hat sich dreimal überschlagen und blieb dann in einem Acker auf dem Dach liegen. Weil die Fahrerin unter Schock stand, lief sie zurück zu der Faschingsfeier, von der sie gekommen war. Dort kam sie wohlbehalten und leicht verletzt an.

Die Polizei traf an der Unfallstelle die Fahrerin deshalb nicht an. Erst nachdem sie den Unfall aufgenommen und nach Verletzten gesucht hatten, kam der Vater der Fahrerin zur Unfallstelle und klärte die Beamten auf. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von 2000 Euro.

