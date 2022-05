Rehkitz bei Mäharbeiten in Kirchheim (Unterallgäu) schwer verletzt - Polizei erlöst es von seinen Leiden

Im unterfränkischen Kirchheim brachte eine unbekannte Person ein schwer verletztes Rehkitz vor das Verwaltungsgebäude. Geschah der Unfall während Mäharbeiten?

31.05.2022 | Stand: 13:43 Uhr

Am Montagmittag ist ein Rehkitz am Verwaltungsgebäude der Gemeinde Kirchheim im Unterallgäu in einem Karton gefunden wurden. Das junge Tier befand sich laut Polizei schwer verletzt in einem Karton, wo es ein Unbekannter zuvor offenbar abgelegt hatte.

Kirchheim: Rehkitz wahrscheinlich bei Mäharbeiten verletzt

Laut Polizei waren die Verletzungen des Rehkitz so schwerwiegend, dass sie das Tier von seinen Leiden erlöste. Ein hinzugezogener Jäger geht davon aus, dass das Reh vermutlich bei Mäharbeiten verletzt wurde.

Da das Tier wohl unnötig leiden musste, liegt der Verdacht eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz vor. Zeugen sollen sich bei der Polizei Mindelheim unter Telefon 08261/7685-0 melden.

