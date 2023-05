Plätze in Unterallgäuer Kitas werden knapp

Weil es an Personal fehlt, spitzt sich die Situation zu. Kitagruppen könnten vorübergehend geschlossen werden. Was können Eltern tun?

Während manche Eltern dem Jahr 2026 vielleicht schon entgegenfiebern, sehen ihm viele Kommunen mit gemischten Gefühlen entgegen. Dann nämlich haben nicht nur Kleinkinder vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, sondern auch alle Kinder, die im Schuljahr 2026/2027 die erste Klasse besuchen – und ab dem Schuljahr 2029/2030 dann alle Kinder im Grundschulalter. Was das für die Kommunen aber auch für die Eltern bedeutet, erläuterte Manja Sailer, die Leiterin des Fachbereichs Kindertageseinrichtungen am Landratsamt, in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses.

Demnach haben die Grundschülerinnen und -schüler künftig Anspruch darauf, montags bis freitags acht Stunden in einer Tageseinrichtung betreut zu werden und das – außer an bis zu vier Wochen – auch in den Ferien. Besucht das Kind eine Ganztagesschule, eine offene Ganztagsschule oder auch eine Mittagsbetreuung, in der es bis mindestens 16 Uhr betreut werden kann, gilt der Rechtsanspruch laut Sailer als erfüllt. Wird die Mittagsbetreuung bislang aber beispielsweise nur bis 14 Uhr angeboten, müsste die Kommune das Angebot entsprechend ausbauen – und genau darin liegt das Problem. (Auch im Rest des Allgäus ist die Lage angespannt - mehr dazu lesen Sie hier.)

Die vorübergehende Schließung von Kita- und Kindergartengruppen ist auch im Unterallgäu nur noch eine Frage der Zeit

Denn wie Jugendamtsleiterin Christine Keller vorab schon deutlich gemacht hatte, sind die Kindertageseinrichtungen im Unterallgäu bereits seit zwei Jahren zunehmend überlastet. "Aktuell kann nicht mehr jeder Familie der gewünschte Platz angeboten werden", so Keller. Vor allem unterm Jahr werde es immer schwieriger, einen Platz zu bekommen. Die Situation spitze sich kontinuierlich weiter zu. Es fehle sowohl am Platz als auch am Personal.

Preissteigerungen und weitere Unwägbarkeiten in der Baubranche hätten dazu geführt, dass neue Räume gar nicht oder nicht im geplanten Zeitplan gebaut werden konnten. Und auch der Personalmangel sei längst im Landkreis angekommen: Offene Stellen könnten oft monatelang nicht besetzt und neue Gruppen nicht eröffnet werden, weil das Personal dafür fehlt, so Keller. Sollte vorhandenes Personal ausfallen, könne es künftig vermehrt dazu kommen, dass die Öffnungszeiten der Einrichtung gekürzt oder die Eltern gleich gebeten werden, ihr Kind vorübergehend zu Hause zu betreuen. "Die vorübergehende Schließung von Gruppen oder kleineren Einrichtungen mit ein oder zwei Gruppen ist voraussichtlich nur noch eine Frage der Zeit", so Keller.

Durch den Betreuungsanspruch für Grundschulkinder verschärft sich die ohnehin schon angespannte Situation weiter. Sailer belegte das mit Zahlen aus dem Fachkräfteradar 2022 der Bertelsmann-Stiftung. Sie geht davon aus, dass Bayern allein für den Ausbau der Ganztagsplätze für Grundschulkinder zwischen 10.000 und 21.000 Fachkräfte fehlen werden. Gleichzeitig würden der Stiftung zufolge im Kita-Bereich bis 2030 bis zu 46.000 zusätzliche Fachkräfte gebraucht.

Schon jetzt nutzen rund 38 Prozent der Grundschulkinder im Unterallgäu ein Betreuungsangebot

Wie Sailer ausführte, ist der Betreuungsbedarf in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen: Im vergangenen Jahr wurden im Unterallgäu rund 6500 Kinder in Kitas und Kindergärten betreut und damit gut 2000 mehr als noch vor zehn Jahren. Im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der Inklusionskinder, die besonders gefördert werden und deshalb rechnerisch mehr Plätze belegen, mit zuletzt 160 fast verdoppelt. Gleiches gilt für die zuletzt 1000 Kinder mit Migrationshintergrund. Hinzu kommen 230 Schulkinder, die im vergangenen Jahr nach der Schule in Kitas betreut wurden.

Von den 5523 Grundschülerinnen und -schülern in diesem Schuljahr besuchen laut Sailer knapp 33 Prozent eine schulische Ganztagsbetreuung. Weitere fünf Prozent werden nach der Schule in einem Hort oder einer Kindertageseinrichtung betreut. Insgesamt nutzen also rund 38 Prozent der Grundschüler und -schülerinnen im Unterallgäu schon jetzt ein Betreuungsangebot. Sailer rechnet jedoch damit, dass dieser Anteil künftig auf bis zu 60 Prozent steigen wird. Und zwar nicht nur wegen des baldigen Rechtsanspruchs darauf, sondern auch, weil das Unterallgäu laut Prognose zu den Wachstumsregionen zählt, es also insgesamt mehr Schülerinnen und Schüler geben wird. Das bedeute, dass die Angebote jetzt geschaffen werden müssen.

In ihrem Vortrag räumte sie zudem mit verbreiteten Irrtümern auf: Zwar haben Eltern Anspruch auf einen Ganztagesplatz, eine Ganztagespflicht gebe es aber nicht, betonte sie. Wer sein Kind nach der Schule zu Hause betreuen will, kann das weiterhin tun. Wer sich jedoch für eine Ganztagsbetreuung entscheidet, kann nicht bestimmen, ob das Kind in der Schule oder im Hort betreut wird. Außerdem muss der Betreuungsplatz nicht vor Ort und auch nicht kostenlos sein.

