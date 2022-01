Das steckt hinter dem neuen Projekt "KiWi" der Diakonie in Memmingen

Diakonie weist auf „KiWi“ als Hilfe für Kinder und Familien mit psychischer Belastung hin. Das steckt hinter dem Projekt.

Es soll eine Anlaufstelle für Kinder sein. Eine Anlaufstelle, die zeigt: „Kinder sind uns wichtig.“ So heißt auch das Projekt der Diakonie Memmingen, das im März 2020 ins Leben gerufen wurde. Kurz „KiWi“. Doch wie kam dieses Projekt zustande und was steckt dahinter? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Diakonie. Projektleiterin ist Tamara Weiß.

Was ist „KiWi“ in Memmingen?

„KiWi“ ist die Abkürzung für „Kinder sind uns wichtig“. Das ist der Name des Projekts der Diakonie Memmingen, das sich an Kinder psychisch belasteter oder erkrankter Eltern richtet. Aber auch an Eltern, die Fragen rund um ihre psychische Belastung und ihre Kinder haben.

Wie ist das Projekt entstanden?

Die Diakonie Memmingen engagiert sich schon länger im Rahmen eines Arbeitskreises für das Thema „Kinder psychisch erkrankter Eltern“ – stellen sie doch eine spezielle Angehörigengruppe von Menschen mit einer psychischen Erkrankung dar. Im Jahr 2019 kam die „Stiftung Kinderbrücke Allgäu“ auf die Diakonie zu und bot an, ein Projekt für diese Zielgruppe finanziell zu unterstützen. So konnten das Projekt „Kinder sind uns wichtig“ im März 2020 ins Leben gerufen und eine Anlaufstelle für diese Kinder geschaffen werden. Das Angebot ist für Interessierte völlig kostenlos.

Kann dann jeder kommen?

Im Prinzip kann jeder kommen, der aus einer Familie kommt, in der mindestens ein Elternteil psychisch belastet oder erkrankt ist. Es ist ansonsten an keinerlei Voraussetzungen gebunden, bei „KiWi“ Unterstützung zu erhalten.

Das Projekt heißt „Kinder sind uns wichtig“. Wieso sind Kinder in diesem Zusammenhang wichtig?

Lange Zeit wurde diesen Kindern keine Aufmerksamkeit geschenkt. Der Begriff „vergessene Kinder“ findet sich in diesem Zusammenhang auch immer wieder. Man könnte jetzt vermuten, dass es deshalb auch nicht viele Kinder betrifft. Das ist aber keineswegs so. Die Schätzungen schwanken zwar, aber man kann davon ausgehen, dass mindestens 1,5 Millionen Kinder in Deutschland mindestens ein Elternteil haben, das psychisch stark belastet oder sogar erkrankt ist. Die Dunkelziffer kann noch höher liegen.

Bei „KiWi“ sollen Kinder nicht vergessen werden. Sie erhalten nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Unterstützung, mit ihrer Familiensituation gut umgehen zu können. Wenn Mama oder Papa sich nicht gut fühlen oder krank sind, dann ist immer die gesamte Familie davon betroffen. Kinder verstehen häufig nicht, was mit ihren Eltern los ist, warum diese sich vielleicht plötzlich anders verhalten. Das macht den Kindern Angst oder sie fühlen sich schuldig.

Was passiert, wenn ein betroffenes Kind keine Hilfe bekommt?

Das Risiko, dass betroffene Kinder in ihrem Leben selbst eine Auffälligkeit oder später eine psychische Erkrankung entwickeln, ist erhöht – je nach Krankheitsbild bis zu 70 Prozent. Diesem Risiko lässt sich mit kind- beziehungsweise entwicklungsgerechter Aufklärung und Information über die elterliche Erkrankung entgegenwirken. Auch ein offener Umgang mit der Thematik innerhalb der Familie ist ein bedeutender Faktor. Das KiWi-Projekt soll Unterstützung sein.

Welche Rolle spielen Eltern bei der Beratung?

Eine wichtige Rolle. Kinder sind gut darin, zu erkennen, wenn Mama oder Papa etwas wollen oder eben nicht. Sie spüren, wenn sich Eltern gut oder schlecht mit etwas fühlen. Daher ist es sehr wichtig, dass Eltern grundsätzlich offen für die Arbeit bei „KiWi“ sind. Eine psychische Erkrankung macht jemanden nicht zu einem schlechten Elternteil. „KiWi“ soll den Familien zu einem kind-, alters- und entwicklungsgerechten Umgang verhelfen.

Wie finden Betroffene den Weg zur Diakonie und wie läuft eine Beratung ab?

Die Wege zu „KiWi“ sind ganz verschieden. Häufig werden betroffene Familien auf das Angebot aufmerksam gemacht, beispielsweise im Sozialpsychiatrischen Dienst oder in der Schule. Die Diakonie überprüft, ob „KiWi“ die richtige Anlaufstelle ist. Daraufhin folgt dann ein gemeinsames erstes Gespräch. Manchmal kontaktiert die Familie die Diakonie aber auch eigenständig.

Dann kommen in manchen Fällen Eltern (-teile) zunächst alleine zu einem Gespräch oder in anderen Fällen kommen die Kinder auch schon mit. Dann gibt es auch noch den Fall, dass sich Jugendliche eigenständig an die Diakonie wenden. Auch sie werden zu einem ersten ausführlichen Gespräch eingeladen. Grundsätzlich können sich Kinder und Jugendliche selbst bei „KiWi“ melden.

Wie enden dann Beratung oder Betreuung?

Das ist ebenso individuell. Manche Familien kommen nur zu ein bis zwei Terminen, bei denen es darum geht, einen Zugang zur Thematik zu erhalten oder konkrete Fragen zu klären. Viele Kinder kommen aber auch regelmäßig zu Terminen. Bei „KiWi“ gibt es keine Erfolgsquote, denn es handelt sich um eine präventive Unterstützung, bevor sich Auffälligkeiten bei den Kindern oder Jugendlichen zeigen. Es geht viel mehr darum, dass die Kinder und Jugendlichen ihre familiäre Situation verstehen und Schuld-, Scham- oder Angstgefühle reduziert werden.

Gibt es künftig noch weitere Angebote?

Die Diakonie hatte Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche verschiedener Altersgruppen vorgesehen. Die Corona-Pandemie machte die Umsetzung bislang unmöglich. Es wird jetzt auf den Frühling gehofft. In den Gruppen sollen dann Austausch und Kontakt im Vordergrund stehen, sodass die Teilnehmenden merken, dass sie nicht alleine sind.

