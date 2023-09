Klimafest in Memmingen: viele Aktionen auf dem Marktplatz

Vorträge, Musik, Kleidertauschbörse - beim Klimafest in Memmingen ist einiges geboten.

15.09.2023 | Stand: 17:24 Uhr

Vor fünf Jahren setzte Geta Thunberg sich vor den schwedischen Reichstag, in der Hand ein Schild, auf dem „Schulstreik für das Klima“ stand. Seitdem hat Deutschland es geschafft, zwölf Prozent weniger CO2 pro Jahr auszustoßen, zeigen Zahlen des Umweltbundesamtes. Bis 2030 will die Bundesrepublik den jährlichen CO2-Ausstoß im Vergleich zu 2018 jedoch um fast die Hälfte gesenkt haben. Deshalb haben sich weltweit und auch in Memmingen Menschen versammelt, die für mehr Klimaschutz demonstrieren.

Gemeinsame Aktion von Fridays for Future und Vereinen wie dem adfc oder dem DAV

Auf einer Bühne traten Musiker auf, Aktivisten hielten Vorträge, es gab Info-Stände etwa vom adfc oder vom DAV. Bei einer Kleidertauschbörse konnten Besucher T-Shirts und Hosen davor retten, auf einem Müllberg in Indonesien zu landen und für Kinder gab es eine Bastelaktion.