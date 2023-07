Räte in Legau lehnen Bürgerantrag ab

Der Beitritt der Marktgemeinde Legau zum European Energy Award war das Ziel. Welche Gründe für die Räte bei ihrer Entscheidung eine Rolle gespielt haben.

02.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Legauer Marktgemeinderat hat einen Bürgerantrag, der einen Beitritt der Gemeinde zum European Energy Award (EEA) zum Ziel hatte, in seiner jüngsten Sitzung abgelehnt. Der EEA ist ein europäisches Gütezertifikat für die Nachhaltigkeit der Energie- und Klimaschutzpolitik von Gemeinden. Kann eine Kommune nach der Bewertung besonders erfolgreiche Leistungen im Klimaschutz nachweisen und wird das Ergebnis durch einen Auditor bestätigt, so wird die Kommune mit dem EEA ausgezeichnet.

Bürgermeister Franz Abele erläuterte, dass man den Antrag entsprechend der vorgesehenen Fristen behandeln wolle. Zudem sei ein weiterführender Antrag zum bereits genehmigten Bürgerantrag eingegangen. Darin bestehen die Initiatoren nicht auf einer Behandlung des ersten Bürgerantrags innerhalb der dreimonatigen Frist.

Bürgermeister von Legau: Personaldecke ist relativ dünn

Stattdessen solle der Rat das Energie- und Umweltzentrum Allgäu „Eza“ zu einer Sitzung einladen. Dabei soll es um deren Programm und auch den Beitritt zum Regionalwerk Unterallgäu gehen, ebenso über Möglichkeiten einer kommunalen Wärmeplanung. Bürgermeister Abele gab zu bedenken, dass mit dem Beitritt zum EEA ein nicht unerheblicher Verwaltungsaufwand und entsprechende Personalkapazitäten erforderlich wären. Jemand müsse die entsprechenden Daten sammeln, erfassen und aufbereiten. Und die Personaldecke sei relativ dünn.

Zudem müsse man das Personal der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Illerwinkel einsetzen, das dann wieder mit der VG abgerechnet werden müsse. Besser aufgehoben sei man bei dem Regionalwerk Unterallgäu, das sich ebenfalls mit erneuerbaren Energien beschäftige und die Kommunen in dieser Hinsicht beraten und unterstützen werde. Die Kosten seien für die Gemeinde überschaubar.

Potenziale für nachhaltigen Klimaschutz ermitteln

Dem Zertifizierungsverfahren des EEA liegt ein Qualitätsmanagementsystem zugrunde, mit dem die entsprechenden Aktivitäten der Kommune erfasst, bewertet, geplant, gesteuert und regelmäßig überprüft werden, um Potenziale des nachhaltigen Klimaschutzes identifizieren zu können. Die Zertifizierung mit dem Award gilt für drei bis vier Jahre. Danach muss eine Kommune erneut unter Beweis stellen, dass weitere Aktionen und Initiativen in der Energie- und Klimapolitik angegangen wurden, um erneut zertifiziert zu werden.

Markträtin Eva Kiene sprach sich dafür aus, dass sich die Rätegemeinschaft beides vorstellen und Nutzen, Kosten sowie Aufwand gegenüberstellen lässt. Auf Nachfrage von Marktrat Wendelin Grotz erläuterte der Bürgermeister, dass das Regionalwerk ins Laufen kommen soll, es aber noch keine konkreten Projekte gebe. Der Beitritt für den Markt Legau sei allerdings bereits erklärt worden.

Dr. Josef Dobler erläuterte, dass man gar nicht mehr so viele gemeindliche Objekte im Besitz habe, die für dieses Thema in Frage kommen würden. Wendelin Grotz betonte, dass es darum geht, was man im Markt Legau künftig im Hinblick auf Nachhaltigkeit machen oder in Angriff nehmen will. Rathauschef Abele schlug vor, statt Geld in den EEA zu stecken, dieses besser für ein Elektroauto zu verwenden. Einen Antrag auf Vertagung und Einladung von EEA und Eza zu einer Ratssitzung, der von Marktrat Tobias Riedmüller gestellt wurde, lehnte das Ratsgremium mehrheitlich ab. Rat Julian Waizenegger berichtete von Förderprogrammen und Energieaudits, bei denen es 80 Prozent Förderung gebe. Dabei kämen konkretere Umsetzungsvorschläge heraus und es würden keine Verwaltungskapazitäten benötigt.

Inititiator des Bürgerantrags in Legau erhält kein Rederecht

Josef Dobler meinte, dass man im kommunalen Bereich mit Blick auf regenerative Stromerzeugung ohnehin nur über den Kindergarten, die alte Schule und das Feuerwehrhaus reden könne. Zudem habe man man bereits ein Sondergebiet für Windkraft ausgewiesen. Die Notwendigkeit, dem anwesenden Mitinitiator des Bürgerantrags, Dieter Klotz, während der Sitzung Rederecht zu erteilen, wurde im Ratsgremium nicht gesehen. Der Bürgerantrag, für einen Beitritt der Marktgemeinde Legau zum European Energy Award wurde letztlich 4:11-Stimmen abgelehnt.