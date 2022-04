Wie Memminger das Klima schützen wollen

Heizen, Konsum, Lebensstil und Solarstrom waren Themen der digitalen Klimaschutz-Umfrage: Das denken die Memminger über den Klimaschutz in ihrer Stadt.

08.04.2022 | Stand: 12:16 Uhr

Bei der jüngsten Sitzung des Memminger Klimateams konnten neben der Weiterarbeit an den Zielen für die verschiedenen Maßnahmenbereiche für den European-Energy-Award auch die Ergebnisse der Umfrage zum Klimaschutz vorgestellt werden. Die digitale Befragung, die als Grundlage zur Erstellung des neuen Klimaschutzkonzepts dienen wird, war vier Wochen online zugänglich.

Etwa 500 Memmingerinnen und Memminger nahmen an der Klimaschutz-Umfrage teil

Über 500 Personen nahmen laut Mitteilung der Stadtverwaltung teil, rund 400 füllten den Fragebogen vollständig aus. „Somit nahm rund ein Prozent der Bevölkerung an der Umfrage teil. Klingt nach wenig, aber die Tendenzen sind aussagekräftig“, freute sich Dr. Isabel Wendl vom „eza!“ (Energie- und Umweltzentrum Allgäu), die die Ergebnisse auswertete und vorstellte.

Lesen Sie dazu auch: Klimaschutz: Wo hat die Stadt Potenziale?

Eine der Kernaussagen sei, dass sich die Memminger Bevölkerung zu etwa 70 Prozent recht gut über Klimawandel informiert fühlt. Trotzdem gibt es in Sachen Informationspolitik noch Nachholbedarf. Dass die Stadt Memmingen einen Klimaschutzmanager hat, wissen weniger als 40 Prozent der Teilnehmenden. Dass es in Memmingen eine Energieberatungsstelle gibt, gerade mal 50 Prozent.

70 Prozent der Bürger seien bereit, ihren Lebensstil zugunsten des Klimas zu ändern

Positiv verbucht werden kann laut Mitteilung jedoch die Einstellung der Memminger Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenüber dem Thema Klimaschutz. Es kommt bei 85 Prozent gleich nach den Themen Gesundheit und Familie. 70 Prozent geben an, dass sie zu Änderungen des Lebensstils zugunsten des Klimaschutzes bereit sind. Klimaschutz solle auch in der Stadtpolitik eine hohe Priorität eingeräumt werden, wurde in der Umfrage deutlich.

Lesen Sie auch

Sonnenenerige Großes Interesse an Beratung zu Photovoltaik-Anlagen

Abgefragt wurde außerdem die Bereitschaft, energiesparende Geräte anzuschaffen, dies wurde von 80 Prozent der Teilnehmer bejaht. Auch die Nachhaltigkeit beim Konsum wird von 80 Prozent der Teilnehmenden befürwortet und diese fordern nachhaltiges Handeln auch bei der Politik der Stadt.

Wunsch nach klimafreundlichem Heizen bei den Memmingern - Solarstrom findet Anklang

Über zwei Drittel kreuzten auch an, dass sie bereit seien, Wohnräume weniger zu heizen, wenn dieses Energie und Geld sparen würde und dem Klimaschutz nütze. Auch die Bereitschaft, die Art des Heizens klimafreundlicher zu gestalten und auf erneuerbare Energien umzusteigen, ist laut Mitteilung der Stadt groß, vor allem beim Anschluss des eigenen Hauses an ein Fernwärmenetz.

Auch Solarstrom auf dem eigenen Dach zu erzeugen, fanden fast 70 Prozent der Teilnehmenden wünschenswert. Diesen Wunsch an ihre Vermieter unterstützen auch gut 80 Prozent der befragten Mieterinnen und Mieter. Doch nicht nur auf dem Dach sind Photovoltaikanlagen erwünscht: Freiflächen-PVs befürworteten mehr als 70 Prozent.

Die Umfrage sollte für die Weiterarbeit am Klimaschutzkonzept ein Stimmungsbild aus der Bevölkerung – also von Memmingern – liefern. Zusätzlich werden Aufgaben für das Klimateam daraus abgeleitet, teilt die Stadt Memmingen dazu mit.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".