Gefährliche Hitze: Wie sich eine Stadt auf den Klimawandel vorbereiten kann

Experten erklären, wie sehr einzelne Plätze in Memmingen bereits von Hitze betroffen sind und wie sich die Stadt auf noch wärmere Temperaturen vorbereiten kann.

28.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Er ist da, der Klimawandel. In Memmingen ist er bereits spürbar. Die Stadt ist teilweise von Hitze belastet, besonders stark sind die Altstadt und die Gewerbegebiete betroffen. Und es wird noch heißer werden. Außerdem fehlen in Teilen Memmingens gut erreichbare Flächen, auf denen sich Menschen vor Hitze schützen und von ihr erholen können. Das sind einige der Ergebnisse des Stadtklimakonzepts, das derzeit in Arbeit ist und das am Ende zeigen soll, wie genau die Stadt auf den Klimawandel reagieren kann. Das Konzept ist Teil eines Projekts des Freistaates Bayern, an dem insgesamt acht Kommunen teilnehmen.

Die Stadt habe schon einiges getan, um den Klimawandel erträglicher zu machen, „aber das allein wird nicht ausreichend sein“, sagt Oberbürgermeister Manfred Schilder. Wie betroffene Plätze und Straßenzüge umgestaltet werden können, zeigten während einer Tour durch die Stadt Vertreter zweier Firmen, die für Memmingen an dem Klimakonzept arbeiten: berchtoldkrass space & options aus Karlsruhe und Geo-Net Umweltconsulting GmbH aus Hannover. Zu diesem Spaziergang war die Öffentlichkeit eingeladen worden. Die Probleme und Lösungsmöglichkeiten, die während der Tour vorgestellt wurden, gelten auch für viele weitere ähnliche Areale in der Stadt.

Kaum Schatten, aber viel versiegelte Fläche

Vor der Stadthalle: Gleich an der ersten Station machten die drei Fachleute Saskia Niklas und Magnus Heilmann, beide Stadtplaner, und Meteorolgin Katja Mendzigall deutlich, wo auch auf vielen anderen Plätzen der Stadt das Problem liegt: Kaum Schatten, dafür viel versiegelte Fläche. Die Bodensteine funktionieren wie eine Heizung: Sie speichern die Hitze des Tages und geben sie dann in der Nacht ab. Lediglich über die benachbarte Grimmelschanze strömt ein wenig kühlere Luft herüber.

Was könnte hier helfen? Bäume würden Schatten spenden und dafür sorgen, dass sich der Boden nicht so sehr aufheizt. Ist es nicht möglich, Bäume zu pflanzen, würden schon Bäume in Kübeln helfen. Auch eine Entsiegelung, also der teilweise Rückbau der geschlossenen Steinfläche, wäre gut, zum Beispiel durch Beete.

Kühle Luft von Grün-Inseln

Grimmelschanze: Viele Bäume spenden Schatten, durch die Wiese kann sich der Boden nicht so sehr aufheizen. Im Gras verdunstet Feuchtigkeit, dabei wird die Umgebung abgekühlt. Diese Kaltluft strömt dann auch in benachbarte Areale. An der Grimmelschanze sehen die drei Experten also nicht viel Handlungsbedarf. Doch müsse es mehr solcher grünen Inseln in der Stadt geben, die unter anderem für kühlere Luft sorgen.

Lesen Sie auch: Klimaschutz in Memmingen - Umfrage zu Umweltschutz und Energie sparen

Schotterrasen und technische Elemente helfen

Lesen Sie auch

Natürliche Klimaanlage: So trotzt die Stadt Kempten der Sommerhitze Mittel gegen Hitze in der Stadt

Parkplatz am Westertorplatz: Expertin Katja Mendzigall zückt eine Wärmebildkamera und macht die Probleme versiegelter Flächen deutlich: Halb zeigt die Kamera auf asphaltierte Fläche, halb auf eine Art Schotterrasen am Rande des Parkplatzes. Das Ergebnis: Die Oberfläche des Asphalts ist ungefähr 30 Grad warm, die des Schotterrasens, der nur als leicht versiegelt gilt, ungefähr 24 Grad – ein Unterschied, obwohl an diesem Tag die Sonne nur selten zwischen den Wolken durchkommt. An einem sonnigeren Tag betrage der Wärmeunterschied zwischen beiden Flächen bis zu 20 Grad Celsius, sagt Mendzigall. Schotterrasen sei also auch eine Möglichkeit für private Grundeigentümer und Unternehmen, sich stark aufheizende Oberflächen etwa in Einfahrten und auf Parkplätzen zu ersetzen.

Was könnte hier helfen? Zum Beispiel Gebilde, die auf einer schmalen Stütze stehen und nach oben hin breiter werden. In der Fachsprache heißen sie technische Verschattungselemente. Sie spenden Schatten, wegen nur schmaler Stützen kann darunter weiterhin geparkt werden, oben drauf kann Photovoltaik für die Stromproduktion installiert werden.

Wasser, Vernebelung und Sonnensegel

Schweizerberg: Auch hier staut sich im Sommer die Hitze, denn es gibt nur wenige Bäume, dafür aber viel versiegelte Fläche. Mehr Bäume könnten wegen der Technik, die im Boden liegt, nicht gepflanzt werden.

Was könnte helfen? Wetterfeste Sonnensegel und Pflanzenkübel zum Beispiel, sagen die Experten. Und auch Wasserelemente wie Brunnen und ein Wasserspielplatz. Durch das verdunstende Wasser entstehe in der Umgebung kühlere Luft. Weitere Idee: eine Vernebelungsanlage. Wasser wird zu einem feinen Nebel zerstäubt und in die Umgebung gesprüht. Auch das kühle die Umgebungstemperatur ab. In südlichen Ländern gebe es dieses System schon häufiger.

Am Bach kühler

Obere Bachgasse: Hier ist die Oberfläche zwar auch geschlossen, doch durch das Wasser der Memminger Ach, das die Umgebung durch Verdunstung kühlt, liegt die Temperatur der Bodenoberfläche während des Spaziergangs bei nur 21 Grad.

Lesen Sie auch: Der Klimawandel macht es nicht leichter: Ein Allgäuer Ort auf der Suche nach Trinkwasser