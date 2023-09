Klinikärzte üben Wiederbelebung auf dem Memminger Marktplatz

In der „Woche der Wiederbelebung“ erklären Ärzte des Klinikums Memmingen Passanten, wie eine Herzdruckmassage funktioniert: „Reanimation ist einfach“.

28.09.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Nicht tatenlos dastehen, sondern handeln – so lautet die Devise, wenn ein Mitmensch einen Herzstillstand erleidet. Dass es gar nicht so schwer ist, zum Lebensretter zu werden, zeigten bei der Woche der Wiederbelebung Anästhesie-Mitarbeitende des Klinikums Memmingen bei einem Aktionstag auf dem Marktplatz.

Man kann bei der Reanimation nichts falsch machen

„Reanimation ist einfach. Man kann dabei nichts falsch machen. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist, nichts zu tun“, betonte Organisator und Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie, Professor Dr. Lars Fischer. Was genau bei einem Kreislaufstillstand zu tun ist, demonstrierten Anästhesisten auf dem Memminger Marktplatz an mehreren Übungspuppen.

„Die Formel lautet: prüfen, rufen, drücken“, erklärte Funktionsoberarzt Dr. Michael Laupheimer den Passanten. „Das bedeutet: Als Erstes prüft man, ob der Mensch noch ansprechbar ist und atmet.“ Als Zweites ruft man andere um Hilfe und informiert den Rettungsdienst unter der 112. „Und als Drittes wird mit der Reanimation begonnen. Dabei drückt man mindestens 100 Mal pro Minute fest auf den Brustkorb.“

Der Druckpunkt liegt in der Mitte des Brustbeins

„Der Druckpunkt liegt in der Mitte des Brustbeins“, zeigte Oberarzt Dr. Christian Weidmann anhand der vor ihm liegenden Puppe. „Man beugt sich senkrecht über den Patienten und hält die Arme ausgestreckt, dann braucht man weniger Kraft, als wenn die Arme angewinkelt sind.“ Bei der Herzdruckmassage müsse der Brustkorb um mindestens fünf Zentimeter eingedrückt und dann wieder vollständig entlastet werden. „Nur so kann man die Pumpfunktion des Herzens übernehmen, das in diesem Fall nicht mehr schlägt.“

Blutkreislauf in Gang halten, bis der Rettungsdienst eintrifft

Durch die Reanimation hält man den lebenswichtigen Blutkreislauf in Gang, bis der Rettungsdienst eingetroffen ist. Die sofortige Herzdruckmassage verdopple bis verdreifache die Überlebenschance des Patienten: „Denn jede Körperzelle kann nur überleben, solange sie Sauerstoff bekommt“, erklärte Fischer. „Schon nach drei bis fünf Minuten ohne Sauerstoff kommt es zu unwiederbringlichen Schäden im Gehirn.“ Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vergingen aber im Schnitt bis zu acht Minuten. „Dieses kritische Zeitfenster kann man als Ersthelfer überbrücken.“

Auch Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher unterstützte die Aktion: „Plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen, deswegen ist es wichtig, dass im Notfall jeder helfen kann.“ (pm)

Bei der Aktion informierten Mitglieder des Vereins „Region der Lebensretter“ über die Lebensretter-App, bei der im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstands Ersthelfer gerufen werden können: www.regionderlebensretter.de