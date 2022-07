Klinikum Memmingen mit negativem Jahresergebnis

Klnikum-Vorstand Maximilian Mai zieht vor Stadträten in Memmingen Bilanz für das Jahr 2021. Warum er dennoch von einem respektablen Ergebnis spricht.

14.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Das Klinikum Memmingen hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von minus 1,88 Millionen Euro abgeschlossen. Im Vorjahr verzeichnete das Krankenhaus noch einen Gewinn von 371.000 Euro. Das teilte Klinikum-Vorstand Maximilian Mai den Stadträten in einer nicht-öffentlichen Sitzung mit. Aufgrund der Coronapandemie und den Auswirkungen der Ausgleichsmechanismen hält Mai es für sachgerecht, die Jahre 2020 und 2021 gemeinsam zu betrachten, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Demnach betrug im Jahr 2021 die Bilanzsumme rund 104,5 Millionen Euro. „Trotz der Belastungen durch die Pandemie ist das Ergebnis besser als erwartet“, erläuterte der Klinikumsvorstand. Im Wirtschaftsplan 2021 war man noch von einem negativen Ergebnis in der Größenordnung von minus 6,5 Millionen Euro ausgegangen. Aufgrund der krankenhausspezifischen Rahmenbedingungen stelle dies ein respektables Ergebnis dar. Entscheidend seien mehrere Faktoren gewesen. Zum einem gab es laut Mai – wie auch im Vorjahr – coronabedingt Fallzahlverluste gegenüber der Vor-Pandemiezeit, die nahezu alle Fachbereiche betroffen habe. Zum anderen konnten aber weitere Vollzeitkräfte – vor allem im Pflegebereich auf Intensivstationen – neu hinzugewonnen werden. Zusätzlich sei beispielsweise auch im ärztlichen Dienst und in der Verwaltung Personal aufgebaut worden, um die Optimierung der Betriebsabläufe, die bereits in den vergangenen Jahren angestrebt wurde, auch konsequent weiterführen zu können, heißt es in der Mitteilung. Hierunter zähle beispielsweise die Etablierung der Überwachungsstation plus. „Unser Weg, trotz Pandemie und geringerer Fallzahlen in Zeiten des Fachkräftemangels weiterhin Personal auf- statt abzubauen, ist mittel und langfristig definitiv der richtige“, erklärte Mai.

Durch die Corona-Pandemie seien die Fallzahlen im Klinikum im Jahr 2021 auf Vorjahresniveau geblieben. Im Vergleich zu 2019 waren es 2000 Fällen (minus 8 Prozent) weniger. Dabei sei die Fallschwere jedoch um fast sieben Prozent gesteigert worden, was wiederum einen Teil der Fallzahlverluste kompensiert habe. Wie in 2020 auch, mussten für mögliche Covid-Patienten Betten freigehalten werden, für die es aber wieder zeitweise einen finanziellen Ausgleich von der Bundesregierung gab. Diese mussten jedoch, anders als im Vorjahr, in 2021 anteilig vom Klinikum zurückgezahlt werden, da im Vergleich zu 2019 zeitweise mehr Leistung erbracht worden sei. Paradoxerweise bedeute dies, dass es unter Umständen für das Klinikum finanziell besser gewesen wäre, weniger Patientinnen und Patienten zu behandeln.

Seit Gründung des Kommunalunternehmens zum 1. Januar 2020 musste der im Wirtschaftsplan veranschlagten Ausgleich für Defizite nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden, da laut Mitteilung bessere Jahresergebnisse erzielt werden konnten. So wurde, trotz des negativen Jahresabschlusses, der Vorschuss der Stadt Memmingen zum Verlustausgleich in Höhe von vier Millionen Euro nicht komplett beansprucht. Zudem waren laut Mitteilung die zwei Millionen Euro aus dem Vorjahr der nicht in Anspruch genommenen Ausgleichszahlung mit Beschluss des Stadtrates beim Klinikum verblieben. Gemeinsam mit dem Gewinnvortrag aus 2020 von 371.461 Euro habe das Klinikum somit nach Abzug des Jahresfehlbetrages 2021 Mittel in Höhe von 4.491.274 Euro bisher nicht benötigt. Der Stadtrat folgte dem Empfehlungsbeschluss des Verwaltungsrates zur Verwendung der noch zur Verfügung stehenden Mittel einstimmig. Demnach verbleiben zwei Millionen Euro beim Klinikum für eine mögliche Verlustabdeckung in 2022. Der Rest von 2,49 Millionen Euro werde in eine zweckgebundene Kapitalrücklage zur Finanzierung zukünftiger Investitionen und damit zur Reduktion von Kreditaufnahmen des Unternehmens umgewandelt.