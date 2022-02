Klinikum Memmingen: So ist die Corona-Lage

Maximilian Mai, Vorstand des hiesigen Krankenhauses, schaut auf derzeit höhere Patientenzahlen, mildere Verläufe und Auswirkungen für Mitarbeiter.

45 Corona-Patienten zählt das Klinikum Memmingen am Dienstag. Darunter sind 42 Erwachsene und drei Kinder. Von diesen 45 Corona-Patienten liegen 38 auf der normalen Station, sieben (nur Erwachsene) auf der Intensivstation. Am Montag waren es insgesamt 48 Corona-Patienten, davon 44 auf der normalen Station und vier auf der Intensivstation. Seit einigen Wochen fällt im Corona-Lage-Bericht des Klinikums Memmingens nicht nur die höhere Anzahl an Corona-Patienten auf, sondern auch, dass sich deren Behandlung von der Intensivstation auf die normale Station verlagert hat. Über die derzeitige Situation am Klinikum Memmingen spricht unsere Redaktion mit Maximilian Mai, dem dortigen Vorstand.

"Im Moment schlägt bei uns Omikron durch"

Maximilian Mai erklärt: „Im Moment schlägt bei uns Omikron durch.“ Immer mehr Patienten würden kommen, zudem würden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkranken.

Es würden mehr Patientenfälle gezählt, die sich in zwei Gruppen aufteilen lassen: jene Patienten, die aufgrund der Corona-Erkrankung im Klinikum sind und jene, die wegen eines anderen Behandlungsgrundes das Krankenhaus aufsuchen, zudem aber positiv auf Corona getestet werden. Auffällig sei außerdem, dass sich mildere Verläufe zeigen. Auf der Intensivstation würden weniger Patienten aufgrund der Corona-Infektion aufgenommen. Da greife ein anderer Behandlungsgrund – beispielsweise ein Herzinfarkt oder ein chirurgischer Eingriff.

Klinikum Memmingen beklagt Mitarbeiterausfälle

Die erhöhte Verbreitung von Corona merke das Klinikum Memmingen „an allen Ecken und Enden“. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien nicht ausgenommen, würden sich beispielsweise über ihr häusliches Umfeld anstecken. Das Klinikum habe deswegen mit Mitarbeiterausfällen zu kämpfen. So kommt es laut Maximilian Mai zum Beispiel zu sogenannten Bettensperrungen. Das heißt: Kommt es auf einzelnen Stationen zu hohen Mitarbeiterausfällen – entweder durch Corona oder durch andere Krankheitsfälle – dann werden die Kapazitäten heruntergefahren, Betten nicht mehr belegt. Mit Blick auf die Corona-infizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter merkt Mai an: „In Summe sind es deutlich mildere Verläufe.“ Dennoch würden die Mitarbeiter dann mindestens für sieben Tage ausfallen.

Das sind die Regeln am Klinikum Memmingen

Wie ist das derzeitige Prozedere am Klinikum Memmingen? Es gelte 2G. Jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ungeimpft sind, müssen täglich einen Corona-Test machen; die geimpften Mitarbeiter zwei Mal in der Woche. „Wir steuern auf eine Impfquote von 95 Prozent zu“, sagt Maximilian Mai und ergänzt: „Eigentlich testen sich die Mitarbeiter nahezu täglich. Es kommt auch auf die Station an.“ Das Material dafür werde zur Verfügung gestellt.

Hohe Fallzahlen bereiten trotz milder Verläufe Sorgen

Sorgen bereiten die hohen Fallzahlen trotz milder Verläufe dennoch, so Maximilian Mai: „Im Moment können wir es kompensieren, aber es wäre gut, wenn die Welle schnellstmöglich bricht“. Generell müssten die Fallzahlen eine Reduzierung erfahren, damit diese auch im Klinikum Memmingen ankomme. Mit Blick auf Nachbarkreise wie Biberach oder auch Neu-Ulm zeigt der Klinik-Vorstand auf: „Wir haben noch überproportionale Inzidenzen. Das merkt man dann eben auch.“ Mai ist der Meinung: Auch wenn die Verläufe milder sind, kommt eine niedrigere Impfquote zum Tragen, weil sich dann mehr Menschen anstecken.

Blick auf den Klinikverbund Allgäu

Übrigens: Der Klinikverbund Allgäu, zu welchem die Klinik Ottobeuren gehört, erhebt ebenso die Anzahl gesicherter Corona-Fälle auf der Normal- und Intensivstation. In Summe wurden am Dienstag 73 Corona-Patienten auf den Normalstationen und acht auf den Intensivstationen gezählt. Die 73 Corona-Patienten verteilen sich auf die Kliniken Kempten (26), Immenstadt (20), Oberstdorf (8), Mindelheim (14) und Ottobeuren (5). Am Standort Sonthofen gibt es weder auf der Normal- noch auf der Intensivstation einen Corona-Patienten.

