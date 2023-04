Er will an der Klinik Ottobeuren ein Darmzentrum aufbauen

Dr. Christian Hart wird Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Er will ein Darmzentrum aufbauen und ist auch Ansprechpartner bei Leistenbruch, Blinddarmentzündung, Gallenblasenentfernung und Schilddrüsenchirurgie.

04.04.2023 | Stand: 17:40 Uhr

Dr. Christian Hart übernimmt die Position des Chefarztes für Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Klinik Ottobeuren. Er folgt auf Chefarzt Dr. Wolfgang Frehner, der die Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie 2013 übernommen hatte. Er geht nun in den Ruhestand.

Christian Hart ist in Ottobeuren kein Unbekannter. Seine Laufbahn zum Chirurgen startete er 2004 an der damaligen Kreisklinik Ottobeuren, teilt das Haus mit. 2007 wechselte er ans Klinikum Kempten, wo er seinen Facharzt für Viszeralchirurgie mit der Zusatzbezeichnung Spezielle Viszeralchirurgie 2011 erwarb und 2013 das dortige Darmkrebszentrum aufbaute. Es gehört nach eigenen Angaben nun zu einem der größten der mehr als 250 Darmkrebszentren in Deutschland. Die Viszeralchirurgie beschäftigt sich unter anderem mit dem Bauchraum und der Bauchwand. Durch seine Expertise habe sich Hart über die vergangenen zehn Jahre einen Namen als Experte in der Darmchirurgie in der Region erworben. Zuletzt trug er maßgeblich zur Einführung des robotischen OP-Systems Da Vinci bei, das seit 2019 am Standort Kempten in Betrieb ist. Lesen Sie auch: In Klinik Ottobeuren soll Akut-Geriatrie aufgebaut werden

Christian Hart werde in Ottobeuren die Darmchirurgie als Schwerpunkt etablieren mit dem Ziel, ein Darmzentrum aufzubauen und nach den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizieren zu lassen. „Dafür werden wir einen Operationsroboter Da Vinci anschaffen“, sagt Florian Glück, Geschäftsführer im Klinikverbund Allgäu. „Das geht weit über die Standardausstattung einer Klinik wie Ottobeuren hinaus und wir sind sehr stolz, diese innovative Technologie künftig unseren Patientinnen und Patienten anbieten zu können.“

Hart wird neben dem Schwerpunkt der Darmchirurgie weiterhin das gesamte Spektrum der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikstandort Ottobeuren anbieten. „Das von Herrn Dr. Frehner und Herr Dr. Reinelt aufgebaute Hernienzentrum ist ein Juwel und dieses werden wir weiter ausbauen“, sagt Christian Hart. Vom Leistenbruch über die Blinddarmentzündung und Gallenblasenentfernung bis hin zur Schilddrüsenchirurgie bleibe Hart der primäre Ansprechpartner für alle Patientinnen und Patienten in Ottobeuren und der Umgebung. „Dabei ist es mir ein essentiell wichtiges Anliegen, dass meine Patienten individuell und persönlich betreut werden und die Interessen und Bedürfnisse meiner Patienten im Mittelpunkt meiner Bemühungen stehen.“ Lesen Sie auch: Allgäuer Darmkrebs-Patientin erzählt: „Ich habe nie viel von Vorsorge gehalten“

„Unser großer Dank geht an Herrn Dr. Frehner“, sagt Florian Glück. „Wir bedanken uns für viele Jahre exzellente Patientenversorgung und großartigen Engagements.“ „Wir schätzen Herrn Dr. Frehner als einen exzellenten Chirurgen, einen Mann ohne Allüren, unprätentiös und immer darauf bedacht, den Patienten an erste Stelle zu stellen“, bestätigt Dr. Maximilian Massalme, Ärztlicher Direktor.