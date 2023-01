Der kleine Chicco hat eine Statuette in Memmingen verdient

Stadtkater Chicco ist vergangene Woche tot im Stadtbach in Memmingen aufgefunden worden. Viele Menschen trauern um den Stromer und wünschen sich ein kleines Denkmal.

16.01.2023 | Stand: 17:50 Uhr

Eines vorweg: Es gibt in diesen Zeiten wichtigere Themen als den Tod einer Katze. Dennoch hat das plötzliche Dahinscheiden des stadtbekannten Katers Chicco – der täglich durch die Memminger Altstadt streifte – sehr viele Menschen bewegt. Das kann man an den zahlreichen Kerzen am Stadtbach ablesen, wo der tote Kater vergangene Woche gefunden wurde. Ebenso an den vielen Kommentaren auf der Facebook-Seite des Vierbeiners. Dort schlagen nicht wenige Kommentatoren vor, der Samtpfote ein Denkmal zu setzen. Was auf den ersten Blick übertrieben erscheint, ist bei genauerer Betrachtung eine gute Idee.

