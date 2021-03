Kommentar: Nun muss die Bahn Taten folgen lassen

Bevor der Bad Grönenbacher Bahnhof großflächig umgebaut wird, sollte die Bahn die Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Angriff nehmen.

02.03.2021

Dass der Bad Grönenbacher Bahnhof barrierefrei und damit für Reisende attraktiver werden soll, ist prinzipiell zu begrüßen. Zu einem attraktiven Bahnhof gehört aber auch ein attraktives Bahnhofsgebäude. Die Empfangshalle in Bad Grönenbach ähnelt derzeit jedoch mehr einer stillgelegten Fabrikhalle. Zurecht weist die Marktgemeinde schon seit Jahren die Bahn, der das Gebäude gehört, darauf hin, dass hier etwas geschehen muss. Schließlich ist der Bahnhof für Kurgäste und Touristen, die mit dem Zug anreisen, das erste, was sie von Bad Grönenbach zu Gesicht bekommen. Ein erster Eindruck, der noch viel Luft nach oben hat. Hier muss sich die Bahn bewegen, zumal die Gemeinde keine Generalsanierung fordert, sondern lediglich eine „optische Auffrischung“, wie es Bürgermeister Bernhard Kerler formuliert. Er spricht von Kosten in Höhe von rund 20 000 Euro. Im Vergleich zu den Summen, die ein Umbau des gesamten Bahnhofs samt Unterführung in Anspruch nehmen wird, ein Betrag, der doch recht überschaubar ist. Die Ankündigung der Bahn, dass sie sich nun darum kümmern wolle, ist ein erster Schritt. Dem müssen nun aber auch Taten folgen.