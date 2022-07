Konzept in Memmingen: Für ein lebenswertes Leben im Alter

Bei der Erstellung eines „Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts“ in Memmingen werden auch die Bürger eingebunden. Nach einer Fragebogenaktion folgt ein Workshop.

06.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Um die Lebensqualität für Senioren in Memmingen weiter zu verbessern, wird seit geraumer Zeit ein „Seniorenpolitisches Gesamtkonzept“ entwickelt. Dabei arbeitet die Seniorenfachstelle der Stadt eng mit dem Bamberger Basis-Institut für soziale Planung, Beratung und Gestaltung zusammen. Ebenso werden örtliche Fachleute, Organisationen und nicht zuletzt die Bürger einbezogen. So wurden bereits im Jahr 2020 etwa 1100 Menschen im Alter von 55 und mehr Jahren im Rahmen einer Fragebogenaktion in die Gestaltung des demografischen Wandels eingebunden. Mittlerweile sind zahlreiche Maßnahmenvorschläge entwickelt worden, über die an diesem Nachmittag bei einem Bürgerworkshop in der Stadthalle diskutiert werden soll.

