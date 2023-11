Verblüffende Symbiose am Klavier

Mit Duopartnerin Julia Bartha beglückt Julia Rinderle in einem Klavierkonzert zu vier Händen ihre Zuhörer in Memmingen mit Klangbildern auf höchstem Niveau.

07.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Im Oktober erhielt die Pianistin Julia Rinderle als erste weibliche Solokünstlerin den Memminger Kulturpreis. Jetzt bewies die bei Bad Grönenbach aufgewachsene Musikerin, wie sehr sie ihn allein in künstlerischer Hinsicht verdient. Denn neben ihrem Können auf den Tasten wurde mit dem Kulturpreis auch ihr Engagement bei der Vermittlung von Musik und für das Festival Klangperspektiven Allgäu ausgezeichnet. Doch im kleinen Saal der Stadthalle stand jetzt nur die Musik im Vordergrund. Gemeinsam mit ihrer Duopartnerin Julia Bartha beglückte sie in einem Klavierkonzert zu vier Händen 180 Zuhörer mit französisch-spanischen Klangbildern auf höchstem Niveau.

International renommierte Pianistin

Mit der international renommierten Pianistin aus Göttingen, die wie Julia Rinderle auch Dozentin an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig ist, löste sie schon beim ersten Stück ein unwillkürliches Raunen und Beifall aus. Die genaue Temposteigerung und der exakte Rhythmus am Ende von Maurice Ravels „Introduction et Allegro“ machte klar: die beiden atmen und tanzen zusammen. In einer verblüffenden Symbiose spielten sie wie eine Person mit vier Händen.

Temperamentvolle Tänze

Auch die temperamentvollen Tänze des 15 Jahre älteren Spaniers Isaac Albéniz aus seiner „Suite Española“ meisterten die beiden mit taktsicherer Durchsichtigkeit und erstaunlicher dynamischer Bandbreite. Die tänzerischen Rhythmen der Stücke erlauben nicht die geringste Ungleichheit. Gleichmäßig hielten sie diese symbiotische Perfektion durch und verschmolzen Konzentration und leidenschaftlichen Ausdruck miteinander. Auch die Spanischen Tänze aus Manuel de Fallas Einakter „La Vida Breve“ gelangen schillernd und wie aus einem Guss. Bei tief empfundener, zarter Musikalität fehlte ihnen dennoch nicht die Fähigkeit zum starken Anschlag und zu orchestraler Wucht.

Anspruchsvolles Programm

Nach der Pause tauschten beide ihre Position vor dem Klavier und auch die Moderation: In der zweiten Hälfte führte Julia Bartha in den französischen Teil des Abends ein. Den Anfang machten zwei Walzer der selten zu hörenden Komponistin Germaine Tailleferre, darunter der wahrlich klanglich brillante „Valse Brillante“. Die erst 1983 verstorbene Komponistin war mit Francis Poulenc Teil der Group des Six, die sich in den 20er Jahren der Abkehr von Wagner und von impressionistischen Stilmustern auf die Fahnen schrieb. Von Poulenc war dann auch ein freches Jugendwerk zu hören. In der „Sonate für Klavier zu vier Händen“ von 1918 wollte der Franzose jeglichen romantischen Pathos vermeiden und er verwendete nur wenig musikalisches Material, das er in viele Formen gegossen habe, erklärte Julia Bartha. Mit Präzision und eingeschworener Spielfreude entfalteten die beide Künstlerinnen den Humor und die lebendige Frische in Poulnecs Werk. Ebenso einheitlich und glänzend schön gelang die „Dolly Suite“ op. 56 von Gabriel Fauré. Obwohl der Komponist über 50 Jahre älter ist als Poulenc klingen seine kleinen sechs Stücke sehr modern und passen ausgezeichnet in das musikalische Konzept.

Das anspruchsvolle Programm endete, wie es begann: mit Maurice Ravel. Die gleichermaßen leidenschaftlich und transparent interpretierte Rhapsodie Esagnol in der Fassung für vier Hände feierten die Zuhörer im Stehen. Die Begeisterung belohnte das erstaunliche Duo Rinderle-Bartha mit der Zugabe von Astor Piazzolas „Libertango“ und Debussys „Träumerein“.