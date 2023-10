Das ist beim Krämermarkt in Memmingen dieses Jahr geboten

Der Krämermarkt auf dem Memminger Jahrmarkt bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Waren. Das Interessante ist aber das Verkaufstalent der Händler.

„Weißt du, manchmal frag’ ich mich schon: Wer kauft eigentlich diese ganzen Sachen?“, sagt eine Frau im Vorbeigehen zu ihrer Freundin. Immerhin ist das Angebot wirklich kunterbunt gemischt: Es reicht von einem Stand mit „Socken ohne einschnürendes Gummiband“ bis hin zu einem anderen mit Hobeln, die Gemüse in fünf verschiedenen Riffelungen schneiden.

Aber beim Krämermarkt auf dem Memminger Jahrmarkt geht es nicht ausschließlich um die Dinge, die verkauft werden, sondern auch um diejenigen, die sie verkaufen.

"Ich zeige Ihnen das kurz" – Klaus Gmeinwieser hobelt ganze Berge von Gemüse.

Klaus Gmeinwieser hobelt allerlei Gemüse in hauchdünne Scheiben. Bild: Judith Schneider

„Der schneidet Ihnen das Gemüse in millimeterdünne Scheiben, ohne dass Sie sich in die Finger schneiden“, preist Klaus Gmeinwieser einen Gemüsehobel an, während er Kartoffeln, Zucchini und Zwiebeln zerkleinert. Zwei große Berge von Gemüsescheiben haben sich schon vor seinem Holzbrett gebildet. Die Menschen vor dem Stand nicken anerkennend.

„Und Stiftchen bekommen Sie natürlich auch ganz einfach hin“, erklärt Klaus Gmeinwieser weiter, „ich zeige Ihnen das kurz.“ Er zückt eine Karotte, die Sekunden später zu einem Häufchen feiner Karottenraspeln geworden ist. „Zackzack, das war’s“, sagt Gmeinwieser.

Eine Kundin zückt ihren Geldbeutel und zackzack, genauso schnell, wie die Karotte in feine Stiftchen geraspelt war, geht ein Hobel über den Verkaufstisch.

"Das ist ein Sonderangebot" – statt einer Creme gibt es drei.

Eine ähnliche Szene spielt sich an einem Stand mit schmerzlindernder Creme ab. „Die betäubt nicht wie andere Cremes, sondern sie zieht den Schmerz aus dem Körper heraus“, sagt der Verkäufer und schmiert allen Umstehenden einen Klecks Creme auf den Handrücken.

„Ist die auch für den Rücken?“, fragt ein Kunde. „Selbstverständlich“, antwortet der Verkäufer, „und heute bekommen Sie sogar eine zweite Dose zum halben Preis dazu. Und obendrauf gibt es eine Sonnencreme in Probiergröße.“ Der Kunde dreht verblüfft die Dose in der Hand: „Alle drei zu diesem Preis?“, fragt er. Der Verkäufer nickt bestätigend: „Das ist ein Sonderangebot.“

„Kundenkontakt und eine gute Beratung“ seien wichtig, sagt Angela Müller. Sie bietet Regenschirme an. Natürlich sind es nicht nur irgendwelche Schirme, sondern Exemplare von hervorragender Qualität und mit einzigartigem Design. „Jeder Schirm ist ein Unikat“, sagt sie.

Angela Müller (rechts) verkauft an ihrem Stand Regenschirme. Bild: Judith Schneider

Gerade auch diese Mischung aus „Kundenkontakt und einer guten Beratung“, ab und zu gepaart mit augenzwinkernden Sprüchen und viel Humor, macht den Krämermarkt aus.

"Können Sie uns das nochmal zeigen?" – Der Krämermarkt lebt vom Verkaufstalent der Händler.

An einem Stand mit spanischen Keramik-Reiben fragt eine Frau: „Können Sie uns das nochmal zeigen?“ Und selbstverständlich wird auf den Wunsch hin nochmal eine Knoblauchzehe feingerieben. Genauso wie andernorts der Schirm aufgespannt, die nächste Karotte in Stiftchen geraspelt wird.

Am Mittwoch und Donnerstag findet der Krämermarkt noch von 9 bis 20 Uhr statt. Vom Roßmarkt über den Weinmarkt, entlang der Maximilianstraße und auf dem Hallhof präsentieren etwa 100 Händler ihre Waren. Und natürlich auch ihr Verkaufsgeschick.

