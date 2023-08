Kreative Memmingerin sorgt für Hingucker vor der Polizeiinspektion

Weil Kästen vor dem Gebäude ein tristes Bild abgaben, griff Christina Christ zur Spraydose. Auch an einem Traumstrand gibt es dank ihr Memminger Spuren.

05.08.2023 | Stand: 05:45 Uhr

An fünf Abenden im Juli fiel Passanten im Bereich Am Schanzmeister eine Person auf, die sich mit Spraydosen an Kästen einer Ampelschalt-Anlage zu schaffen machte – und das direkt vor der Polizeiinspektion (PI). Teils blieben besorgte Bürger nicht untätig: „Einzelne haben mich gefragt, ob ich eine Genehmigung habe. Und woher“, erzählt Christina Christ und schmunzelt. Die 45-Jährige hat die Kästen mit Memminger Motiven gestaltet – grünes Licht und Rückendeckung gab’s dafür nicht nur von der Stadt als Eigentümerin, sondern auch von der PI. Die ist nämlich Christs Arbeitgeber.

Seit 2017 arbeitet sie als Angestellte bei der Polizei Memmingen

Christina Christ ist dort seit 2017 Angestellte und kümmert sich im Geschäftszimmer etwa um Vorgänge wie ein- und auslaufende Anzeigen. Das triste Grau der Quader vor der Dienststelle war ihr ein Dorn im Auge: „Das gab kein schönes Bild ab“, sagt Christ, die leidenschaftlich gerne kreativ ist. Um dem Ganzen einen neuen Look zu verpassen, brauchte es aber das Einverständnis der Stadt. „Es wäre schlecht, wenn wir als Polizei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bekämen“, scherzt Christs Kollege, Erster Polizeihauptkommissar Alfred Schöner. Er klemmte sich dahinter und fand die Zuständigen.

Kreativ mit Spraydose: Motive sind Memminger Wahrzeichen und Stadtkater Chicco

Danach standen die Motive schnell fest. Ein lächelnder Polizist samt Dienstfahrzeug mit Straße und Memminger Ortsschild ist auf einer Seite zu sehen. „Das war mir natürlich wichtig“, sagt Christ. Und auch was daneben kommen soll, musste sich die Memmingerin nicht lange fragen: Mit Spraydose und Permanentmarker ließ sie Wahrzeichen der Stadt entstehen – Siebendächerhaus, Rathaus, Westertor sowie Ulmer, Lindauer und Kempter Tor. Der Memminger Mau durfte ebenfalls nicht fehlen und dieser hat im Gedenken an einen beliebten Vierbeiner einen Begleiter: den verstorbenen Kater Chicco.

„Bilder der Gebäude habe ich zuvor im Internet rausgesucht und eine Collage und Schablonen erstellt, damit nichts schiefgeht“, erzählt Christ. Dabei hat sie ihr Talent schon andernorts bewiesen: Einen Mau hat sie für den Wettbewerb im Rosenviertel geschaffen, wo er nun den Zaun verschönert. An ihrem Schreibtisch leistet ihr ein Miniatur-Chicco auf einem bemalten Stein Gesellschaft und mit Alfred Schöner hat Christ für Memminger Spuren in Portugal gesorgt.

Am Strand Praia da Falesia wirbt ein Wegweiser mit Mau und Kater Chicco für den Weg nach Memmingen. Gestaltet hat ihn Christina Christ. Bild: Alfred Schöner

Beide stellten fest, dass sie das Land als Urlaubsziel schätzen. Einziger Makel: Am Traumstrand Praia da Falesia fehlte ihre Heimatstadt auf einem von Touristen vielfach ergänzten Wegweiser. Unter Schildern mit Rom, Dublin und New York werben nun Chicco und der Mau für den Weg nach Memmingen. Dort hat Christ für ihr Werk an der PI viel positives Echo erhalten: „Als ich damit beschäftigt war, haben Leute im Vorbeifahren angehalten und mir aus dem Auto zugerufen, dass sie das toll finden“, freut sie sich.