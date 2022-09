Kreischef der CSU Unterallgäu wirft Pschierer Eigeninteressen vor

Der CSU-Vorsitzende Martin Osterrieder geht mit dem Mindelheimer Landtagsabgeordneten Franz Josef Pschierer hart ins Gericht.

30.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Kreisvorsitzende der CSU Unterallgäu, Martin Osterrieder, hat mit völliger Unverständnis auf den Übertritt des langjährigen CSU-Landtagsabgeordneten, Staatssekretärs und Ministers Franz Josef Pschierer von der CSU zur FDP reagiert. „Sein Handeln ist für mich in keiner Weise nachzuvollziehen“, erklärte Osterrieder in einer schriftlichen Stellungnahme.

Überraschend sei der Austritt vor allem deswegen, weil dies offensichtlich im Zusammenhang mit der Vorstandssitzung des CSU-Kreisverbandes vom Montag steht. Bei dieser Sitzung stand das Thema „Beratung über die Nominierung des Direktkandidaten zur Landtagswahl 2023 für den Stimmkreis 708 Kaufbeuren“ auf der Tagesordnung. Neben Pschierer, der schon länger angekündigt hatte, weiterhin als Direktkandidat zur Verfügung zu stehen, hat an diesem Abend auch Markt Walds Bürgermeister Peter Wachler seine Kandidatur erklärt.

CSU-Kreischef: Pschierers Handeln in keiner Weise nachvollziehbar

Noch an diesem Montagabend habe Pschierer selbst die, damals noch eigenen, Reihen zur Geschlossenheit aufgefordert. Sein Handeln zwei Tage später ist für Osterrieder in keiner Weise nachzuvollziehen. „Franz Pschierer hatte über viele Jahrzehnte seine politische Heimat in der CSU gehabt. In deren Reihen ist er nicht nur Mitglied des Landtages geworden, sondern durfte darüber hinaus viele Jahre im Kreise des Kabinetts wirken.“ Wenn nach so langer Zeit dann ein Herausforderer aus den eigenen Reihen kommt, sei es unverständlich, „nein, geradezu demokratiefremd“, sich nicht einer Entscheidung der Delegierten bei der Nominierung zu stellen, sondern stattdessen, „den Beleidigten zu geben und alle Zelte der Vergangenheit abzubrechen“, so Osterrieder. Politische Überzeugungen könne keine Rolle gespielt haben, sondern nur der vermeintliche, von eigenen Interessen geprägte, persönliche Machterhalt.