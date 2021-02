Kreisstraße: Nun geht es der Engstelle an den Kragen

Am Montag beginnt der Ausbau der Rothensteiner Straße in Bad Grönenbach. Warum der Unterallgäuer Tiefbauamtsleiter von einem spannenden Projekt spricht.

26.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Ab Montag müssen Autofahrer, die zwischen Bad Grönenbach und Legau unterwegs sind, wieder einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Zumindest dann, wenn sie die Rothensteiner Straße nutzen wollen. Denn in der kommenden Woche beginnt der eigentliche Ausbau der Kreisstraße MN 21 vom Sportplatz bis zur Ortsmitte. Die Straße ist daher für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt.

Enges Gelände in Bad Grönenbach erfordert Stützkonstruktion

Die ersten Vorarbeiten waren bereits im November vergangenen Jahres über die Bühne gegangen. Wegen des „engen Geländes“ und der Bebauung in diesem Bereich sind nach Angaben des Unterallgäuer Tiefbauamtsleiters Walter Pleiner immer wieder Stützkonstruktionen notwendig. In einem Bereich seien bereits Bohrpfähle gesetzt worden. Daher spricht er auch von einer „spannenden Baumaßnahme“. Das sei schon ein anderer Aufwand als sonst, erklärt er.

Die Arbeiten beginnen im Bereich des Sportplatzes. Zunächst gehe es darum, die notwendige Stützmauer entlang der Straße einzubauen, dann folgt die Verlegung von Kanal, Wasserleitungen sowie Leitungen für den Breitbandausbau. Danach sind die Betonarbeiten an der Reihe, bevor der nächste Abschnitt in Richtung Dorfmitte in Angriff genommen wird.

Auffahrt zum Hohen Schloss wird neu gestaltet

Wie berichtet, soll mit dem Straßenprojekt eine Engstelle für den Verkehr beseitigt werden. Der Ausbaubereich umfasst einen rund 550 Meter langen Abschnitt, der von der Marktstraße/Herbisrieder Straße bis unterhalb der Waldstraße reicht (siehe Grafik). Die Straße soll künftig sechs Meter breit werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch die Auffahrt zum Hohen Schloss neu gestaltet. Geplant ist auch weiter ein durchgängiger Fußweg. Pleiner ist optimistisch, dass es zu einer guten Lösung kommen wird. Denn in diesem Bereich seien auch viele Fußgänger unterwegs.

Die Sperrung der Strecke dauert nach Angaben des Landratsamts voraussichtlich bis Ende des Jahres. Ziel ist es, dass die Straße über den Winter wieder befahrbar ist, erklärt der Tiefbauamtsleiter. Während der Baumaßnahme soll der Anliegerverkehr aufrechterhalten werden. Die übrigen Verkehrsteilnehmer werden ihm zufolge über die Waldstraße geleitet. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.