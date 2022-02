Krieg in der Ukraine: Unterallgäu sucht Unterkünfte für Flüchtlinge

Wegen des Kriegs gegen Russland: Das Unterallgäu sucht Wohnungen und Unterkünfte für Flüchtlinge, die aus der Ukraine fliehen.

28.02.2022 | Stand: 18:37 Uhr

Wegen der in Deutschland zu erwartenden Flüchtlingswelle aus der Ukraine sucht der Landkreis Unterallgäu Vermieter, die bereit sind, Wohnungen an Flüchtlinge aus diesem Land zu vermieten. Das Landratsamt sammle derzeit entsprechende Angebote und vermittle sie im Bedarfsfall, schreibt die Behörde.

Zudem suche das Landratsamt Flüchtlingsunterkünfte, vorrangig größere Objekte wie ehemalige Gasthäuser mit Fremdenzimmern. Die Gebäude sollten beheizbar sein, Strom- und Wasseranschluss haben und – wenn möglich – mehrere Toiletten mit Waschmöglichkeiten. Wer ein solches Gebäude und Unterkünfte zur Verfügung stellen kann oder privat Wohnraum an Flüchtlinge vermieten möchte, kann sich per E-Mail an das Landratsamt wenden: ukraine-unterbringung@lra.unterallgaeu.de

Sach- und Geldspenden könne das Landratsamt Unterallgäu hingegen nicht entgegennehmen, heißt es weiter.