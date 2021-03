Kripo Memmingen stellt 500 Gram Amphetamin sicher

Die Kripo Memmingen hat am Dienstag einen Ermittlungserfolg erzielt und mehrere hundert Gramm Drogen sichergestellt. Ein mutmaßlicher Dealer sitzt in Haft.

09.03.2021 | Stand: 18:25 Uhr

Dank umfangreicher Ermittlungen im Darknet konnte die Memminger Kripo am Dienstag 500 Gramm Amphetamin sicherstellen. Ein 36-Jähriger wurde vom Rauschgifteinsatzkommando des Bayerischen Landeskriminalamtes vorläufig festgenommen, als er gerade eine Postsendung mit den Drogen annahm, berichtet die Polizei.

Mutmaßlicher Drogendealer verhaftet

Der 36-Jährige steht unter Verdacht, mehrere Kilogramm Drogen gekauft und gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Im Rahmen mehrerer Durchsuchungsmaßnahmen bei vier mutmaßlichen Abnehmern stellte die Polizei weitere 250 Gramm Marihuana und kleine Mengen Amphetamin sicher. Diese vier Männer im Alter von 28 bis 31 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen.

Der 36-jährige Tatverdächtige ist der Polizei bereits bekannt. Er wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Ermittlungsrichterin am Amtgericht Memmingen vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wird nun in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Verdächtige schweigen

Lesen Sie auch

Drogenhandel 300 Gramm Marihuana bei Hausdurchsuchung in Memmingen gefunden

Er selbst hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert - ebenso wie die anderen vier Männer. Die Rauschgiftfahnder der Kripo Memmingen ermitteln weiter. Sie ermitteln insbesondere zu weiteren möglichen Abnehmern der Drogen.

Lesen Sie auch: Polizei stoppt bei Füssen gesuchten Dealer mit gefälschten Dokumenten