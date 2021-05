"Testpersonal ist dazu angehalten, die richtige Testabnahme zu beobachten"

Leserkritik an PCR-Tests in Erkheim: „zumindest überprüfungsbedürftig“. Landkreis: Zwei verschiedene Ergebnisse für eine Person am selben Tag sind möglich.

Gibt es im Corona-Testzentrum in Erkheim, das vom Landkreis Unterallgäu betrieben wird, Probleme mit PCR-Tests? Diesen Eindruck haben drei Unterallgäuer, die uns geschrieben haben. „Aus meinem beruflichen Umfeld kann ich nun schon von zwei Fällen berichten, bei denen der in Erkheim durchgeführte PCR-Test negativ war, obwohl bei einem Nachfolgetest an einer anderen Teststation beide Personen positiv waren. Für mich ist das ein Hinweis, dass eventuell die Routine der Testdurchführung in Erkheim zumindest überprüfungsbedürftig ist“, schreibt ein Leser.

Eine Leserin fragt: „Werden die PCR-Tests in Erkheim eigentlich nach wie vor nicht von Fachpersonal durchgeführt, sondern sozusagen als Selbsttest? (...) Ich habe berufsbedingt schon mehrere PCR-Tests beim Arzt vornehmen lassen und ich kann definitiv sagen: An diese Stellen kommt man gewiss nicht, wenn man das Stäbchen mit der eigenen Hand führt.“

Wir haben es getestet

Wir sind nach Erkheim ins Test-Drive-in gefahren, um die Frage beantworten zu können. Unter dem Dach angelangt, reicht ein Mitarbeiter in Schutzanzug das Test-Stäbchen durchs Fahrzeugfenster. Er erklärt, wie es in den Mund geschoben werden muss und schaut in den Rachen des Fahrers, während der das Stäbchen selbst nach hinten schiebt. „Weiter, weiter“, kommentiert der Mitarbeiter. Kurz bevor der Würgereiz einsetzt, lässt unsere Testperson das Stäbchen auf der Zunge verharren. Der Mitarbeiter bittet nun darum, dort das Stäbchen mehrfach auf der Zunge zu drehen, ungefähr zehn Sekunden lang. Dann ist es geschafft.

Im Unterallgäu gibt es zwei Stationen, die PCR-Tests anbieten: in Erkheim und am Flughafen. Am Flughafen entnimmt das Personal die Probe, in Erkheim müssen das die zu testenden Personen selbst machen - unter Anleitung.

„Uns ist es sehr wichtig, dass die Testabnahme in unserem Testzentrum in Erkheim ordnungsgemäß abläuft. Um dies zu gewährleisten, erfolgt der Test unter der fachkundigen Anleitung eines Mitarbeiters“, sagt Sylvia Rustler, Sprecherin des Landkreises. „Das Testpersonal ist dazu angehalten, die richtige Testabnahme zu beobachten. Dazu werden alle Mitarbeiter vorher entsprechend geschult.“ Die Mitarbeiter achteten darauf, dass das Teststäbchen weit genug in den Rachenraum geschoben werde und dass es dort lange genug hin- und herbewegt werde, damit die Probe nutzbar sei.

Würgereiz ein Anzeichen

„Ein Anzeichen, ob der Test richtig durchgeführt wurde, kann zum Beispiel sein, dass der zu Testende einen Würgereiz zeigt“, sagt Sylvia Rustler. Da manche Menschen aber mehr, andere weniger empfindlich sind, sei der Würgereiz kein ausschließliches Merkmal dafür, dass eine Probeentnahme funktioniert hat. Deshalb sei es wichtig, dass der Mitarbeiter der Person während des Tests in den Mund schaut und sieht, ob das Stäbchen an einer geeigneten Stelle bewegt wird. „Darüber hinaus ist der für das Testzentrum verantwortliche Arzt mehrmals in der Woche vor Ort und kontrolliert die Testabnahme.“

Jüngst habe es viele Tests in der Erkheimer Station gegeben, die Corona-positiv waren. Zudem sei der Kreisverwaltung - abgesehen von unseren Leserhinweisen - keine Kritik am Testzentrum bekannt. Deshalb „gehen wir davon aus, dass die Testabnahme ordnungsgemäß abläuft. Es kann aber nie ganz ausgeschlossen werden, dass diese im Einzelfall nicht ganz korrekt durchgeführt wird, wenn die Testperson nicht richtig mitarbeitet.“

Zum eingangs geschilderten Fall des Lesers, in dem ein Test in Erkheim zunächst negativ und wenig später in einem anderen Testzentrum positiv ausfiel, sagt Sylvia Rustler: Das „ist möglich, muss aber nichts mit der Art der Testabnahme zu tun haben. Ein Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion ist stets eine Momentaufnahme und es kann aus medizinischer Sicht durchaus sein, dass zwei am gleichen Tag durchgeführte Tests von negativ auf positiv wechseln, wenn dann einige Stunden später eine höhere Viruslast vorliegt“.

