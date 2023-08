Kündigungen und öffentlicher Streit: Im Wörishofer Rathaus gibt es Riesenzoff

Kündigungen satt und ein Streit zwischen CSU-Bürgermeister und seinem Parteifreund und Kämmerer eskaliert. Was steckt dahinter? Der Stadtrat will Antworten.

12.08.2023 | Stand: 09:02 Uhr

Gerade erst hat Bad Wörishofen einen Weltrekord aufgestellt: "Größter Hydrotherapie-Vortrag mit anschließendem Wassertreten" samt 838 Wassertretern. Doch nun produziert die Kurstadt deutlich unliebsamere Schlagzeilen. Der Grund dafür sind massenhafte Abwanderungen von Rathaus-Personal und ein öffentlich eskalierter Streit zwischen Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) und seinem Parteikollegen Tim Hentrich, in dem es um Mobbingvorwürfe geht. Als zwischenzeitlichen Höhepunkt hatte Welzel seinem Parteifreund, Kämmerer, Wirtschaftsförderer und zeitweise auch noch Geschäftsleiter den Zutritt ins Rathaus verboten. Die FDP spricht von "einem Desaster" und sieht durch den personellen Aderlass bereits die Abwicklung der Landtagswahl in Bad Wörishofen in Gefahr. Dem Stadtrat reicht es nun, er fordert geschlossen eine Sondersitzung und Antworten vom Bürgermeister, auch Welzels eigene Fraktion ist dafür.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.