Künstlerische Doppelspitze im Memminger Theater ist Geschichte

25.08.2023 | Stand: 16:55 Uhr

Die erste Doppelspitze des Landestheaters Schwaben (LTS) ist Geschichte: Alexander May, der das Haus seit dem Sommer 2022 zusammen mit Christine Hofer künstlerisch leitet, hat in der Sommerpause „aus persönlichen Gründen“ um die Auflösung seines Intendantenvertrags gebeten. Das gab Oberbürgermeister Jan Rothenbacher in seiner Funktion als Vorsitzender des LTS-Zweckverbands bekannt, als er das Ensemble und das Team nach den Theaterferien zur neuen Spielzeit begrüßte. Neben dieser überraschenden Personalie hatte Intendantin Christine Hofer aber auch andere Neuigkeiten zu verkünden.

Künstlerische Leitung: „Das war ein langer, schleichender Prozess, ausschlaggebend war, dass in Memmingen Rückzieher Auskunft. Er ist gleichzeitig Intendant der Burgfestspiele Mayen, das sei sein „erster Arbeitgeber“. Dort sei er zuletzt durch strukturelle Änderungen stärker gefordert gewesen. „Das war eine Zerreißprobe über 580 Kilometer hinweg“, sagte May, der mit seiner Familie am Ammersee lebt. Das habe auch an seiner Gesundheit gezehrt. Betonen wolle er aber, dass er „das Theater nicht im Stich lässt“. Sein Auftrag sei gewesen, zusammen mit Christine Hofer nach dem Weggang von Kathrin Mädler auf zwei Spielzeiten befristet eine Interimsbrücke zu bauen. „Das haben wir unter ziemlich schlechten Bedingungen inhaltlich und personell mit hoher Qualität hingekriegt“, sagt May. Für die kommende Spielzeit stünden der Spielplan, das Regieteam und das Ensemble – und für das Tagesgeschäft reiche ein Intendant. „Mein Herz blutet, Memmingen wird für mich immer eines der wichtigsten Theater bleiben“, versicherte May, der schon unter Walter Weyers als Regisseur am LTS tätig war. Auch habe er kein Problem mit Christine Hofer gehabt und er stehe zu seinen geplanten künstlerischen Aufgaben als Regisseur und Dramaturg, wenn sie es wolle. Darüber sei man gerade im Gespräch, sagte Hofer.

Junges Landestheater:Mit dem Engagement von Tim Woody Haake ist das Ensemble des Jungen Landestheaters jetzt komplett. Neu sind dort auch Hannah Thiel (FSJ), Tatjana Botzenhard (Vertrieb) und Friedemann Kriener (Technik). Damit ist die dritte und letzte Aufbaustufe der Kinder- und Jugendsparte, die Intendantin Kathrin Mädler noch kurz vor ihrem Weggang auf den Weg gebracht hat, abgeschlossen. Geprobt wird als erstes „Im Westen nichts Neues“ nach dem Antikriegsroman von Erich Maria Remarque – angesichts des Ukraine-Kriegs ein besonders wichtiges Stück für Jugendliche, betonte Hofer.

Projekt:Das Stückentwicklungs-Projekt „Alles muss sich ändern – jetzt“, das im Juni Premiere hatte, soll in leicht veränderter Version über die gesamte Spielzeit 2023/24 weiterlaufen. Es arbeiten junge Autoren und Autorinnen aus Berlin mit den jungen Theaterschaffenden des Landestheaters Paula Erb, Madita Scülfort und Junjie Li zusammen. Dabei sollen die Schreibenden „ins Allgäu ausschwärmen“, sagte Hofer, und als Art Stadtschreiberinnen nach Geschichten suchen.

Die Neuen: Auch in Theatern wird es immer schwerer, offene Stellen zu besetzen. Umso mehr freute sich Hofer, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstellen zu können. In wenigen Tagen beginnt Maskenbildnerin Ksenia Nekrasova aus der Ukraine ihre Arbeit. Mit Erika Haas und Jasmine Trost konnten für die Abteilung Kostüme zwei neue Ankleiderinnen gewonnen werden. Schon im Verlauf der letzten Spielzeit bekam die Verwaltung Zuwachs mit Laura Durach, Regina Grötzschel und Petra Kühnel. In der Polsterei hat Javed Abbasi angefangen – und wurde von Bühnenbildnerin Céline Demasse, die „Der große Gatsby“ einrichtet, bereits sehr gelobt. „Sehr glücklich sind wir seit einem halben Jahr mit unserem neuen zweiten Hausmeister Jamshid Farrokh“, sagte Hofer. Und als Unterstützung im Schauspiel kündigte sie Josephine Bönsch und Paul Walter als Gäste an. Jubilare sind im August und September Michael Kaiser (Requisite) und Petra Knoblich (Raumpflege), sie sollen beim Theaterfest zur Spielzeiteröffnung für ihre je 25-jährige Tätigkeit entsprechend gewürdigt werden.