Kulinarischer Wintermarkt öffnet in Memmingen

Vom 9. bis 30. Dezember gibt es am Memminger Schmiedplatz einige Stände und täglich musikalische Events. Das ist geboten.

28.11.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Ein „Kulinarischer Wintermarkt“ findet vom 9. bis 30. Dezember im Memmingen statt. Vor zwei Jahren übergaben die damaligen Betreiber die Veranstaltung in neue Hände – dazu wurde der Verein „Kulinarischer Wintermarkt am Schmiedplatz“ gegründet. Neben den formalen Geschichten, die mit der Gründung eines Vereins einhergehen, stand auch das Thema Organisation und Durchführung im Fokus der Mitglieder und der geplanten Veranstaltung, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Schmiedplatz in Memmingen für weihnachtliches Zusammensein

Im gemeinsamen Bestreben, auf dem Schmiedplatz über 21 Tage ein weihnachtliches, geselliges Zusammensein zu bieten, sei es den zwölf Vereinsmitgliedern gelungen, alle organisatorischen und rechtlichen Hürden für eine erfolgreiche Durchführung zu meistern.

So wurden drei Budenbetreiber für den Markt gewonnen, tägliche musikalische Events organisiert und den Gästen ein abwechslungsreiches, kulinarisches Angebot bereitet. Allein die Terminierung der Events und der Auftritte der Musiker für jeden Veranstaltungsabend verschlang entsprechende Ressourcen und ging in der Planung weit über eine gewöhnliche Feierabendtätigkeit hinaus.

„Die Vorbereitungsarbeiten mündeten schließlich in einer erfolgreichen und gelungenen Durchführung des Marktes im Dezember 2022, trotz einiger Punkte, die noch Verbesserungspotenzial für den Dezember 2023, unseren nächsten geplanten Markt, in sich haben“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das wird beim kulinarischen Wintermarkt in Memmingen geboten

Heuer sind vier Stände vorgesehen mit allerlei kulinarischen Leckereien, von Südtiroler Spezialitäten über traditioneller schwäbischer Kost hin zu heißen Getränken wie besondere Glüh-Weine und alkoholfreie Getränke vom Samstag, 9. Dezember, bis zum Samstag, 30. Dezember.

Musikalische Veranstaltungen komplettieren das Angebot

Garniert wird das Ganze mit abendfüllenden, musikalischen Veranstaltungen wie Tanzeinlagen, Solo-Unterhaltern und bekannten Musikgruppen für jeden Geschmack aus dem näheren Memminger Umkreis. Auftreten werden „On the run“ am 23. Dezember und Maximilian Jäger am 14. Dezember sowie „Joy of Voice“, „Vermaledeit“, „Accustic Duo“, „2 Wound Up“, „Fritz spielt auf“ und andere.