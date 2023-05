Horst W. Wendland stellt auf Schloss Lautrach aus

Die Skulpturen und Bilder des Allgäuers Künstlers sind bis Oktober in Lautrach zu sehen. Wendland schafft filigrane Werke aus schwerem Material.

08.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Auf Schloss Lautrach ist den ganzen Sommer über eine Ausstellung mit Werken des Karikaturisten und Bildhauers Horst W. Wendland zu sehen, teilt das Managementcentrum Schloss Lautrach mit. Wendland präsentiert eine Auswahl seiner Skulpturen, die er aus den Materialien Eisen, Stahl und Bronze geschaffen hat, sowie Bilder. Die Ausstellung ist wochentags von 9 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende können sich Besucherinnen und Besucher vorher telefonisch über Öffnungszeiten informieren. Die Schau endet am 15. Oktober.

Völlig eigener Stil

Horst W. Wendland ist seit 1994 als freiberuflicher Künstler tätig und hat sich in dieser Zeit einen Namen gemacht. Seine Werke überzeugen durch Lebendigkeit und Körperspannung und sind geprägt von seinem völlig eigenen Stil. Die geschweißten Plastiken aus schweren Materialien wirken in ihrer endgültigen Form filigran und transparent. Die Metamorphose aus Metall, Feuer und eisernem Willen wird dem Zahn der Zeit erneut überlassen. Neben den Skulpturen sind 17 Bilder des Allgäuer Künstlers ausgestellt, der in Frickenhausen lebt und arbeitet.

Wendland hat bereits in einigen namhaften Institutionen und Galerien ausgestellt. Dazu gehören unter anderem das Haus der Kunst München, das Ägyptische Museum München und das Museum für zeitgenössische Kunst in Ottobeuren. Auch im Ausland präsentiere er seine Werke bereits, etwa in Frankreich, Italien und Spanien. Zudem ist er als Karikaturist für Zeitungen im deutschsprachigen Europa tätig und hat bereits sechs Buchtitel veröffentlicht.

Werke von Wendland haben hohen Wiederererkennungswert

Die Werke von Wendland, die einen hohen Wiedererkennungswert haben, sind nun auf Schloss Lautrach zu sehen, das nicht nur als geschichtsträchtiges Tagungshotel bekannt ist, sondern auch als lebendiger Kulturort mit regelmäßig wechselnden Ausstellungen. Mit der Ausstellung des renommierten Künstlers setzt das Hotel laut Mitteilung seine langjährige Verbindung zu Kunst und Kultur fort. Kunstliebhaberinnen und -liebhaber können sich auf eine spannende Reise durch Wendlands Werke begeben und gleichzeitig die historischen Gemäuer des Schlosses erleben.