Kulturamtsleiter erklärt, warum die Memminger Meile 2022 hinter den Erwartungen zurückbleibt

11.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Deutlich zurück hinter den Erwartungen blieb die 45. Auflage der Memminger Meile, die vom 23. Juni bis 16. Juli mit 18 Programmangeboten vor allem über die Bühne des Kaminwerks in Memmingen ging. Statt der üblicherweise etwa 10.000 Besucherinnen und Besucher wurden beim städtischen Kulturfestival heuer nur 6000 gezählt. Über die Gründe befragten wir den Kulturamtsleiter der Stadt Memmingen, Dr. Hans-Wolfgang Bayer:

Herr Dr. Bayer, Sie ziehen als Kulturamtsleiter die Fäden hinter den Kulissen und stellen die Memminger Meile zusammen mit ihrem Team auf die Beine. Warum kam sie heuer nicht richtig zum Laufen?

Dr. Hans-Wolfgang Bayer: Ich will nicht drumrum reden, wir haben deutliche Einbußen von 40 bis 50 Prozent bei den Bezahlveranstaltungen. Woran das lag? Dafür gibt es verschiedene Erklärungen: Etwa, dass sich viele in der aktuellen Krisensituation mit dem Geld ausgeben zurückhalten, dass die Angst vor Corona immer noch ein Hemmnis ist oder die Menschen das Kaminwerk als sommerlicher Veranstaltungsort nicht angesprochen hat. Wahrscheinlich ist es von jedem etwas.

Beim Eröffnungsabend im Antonierhof und auf dem Martin-Luther-Platz war eine Klangperformance von Tobias Mrzyk (rechts) & Co. zu hören. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Aber gerade was Corona anbelangt, haben Sie ja besonders umsichtig geplant.

Bayer: Die Planung fand komplett unter Coronabedingungen statt, es rollten gerade die vierte und fünfte Welle über das Land und wir hatten immense Infektionszahlen. Deshalb hielten wir die Ausweichspielstätte Kaminwerk für ideal, weil man da ohne großen Aufwand von draußen nach drinnen wechseln und mit mehr oder weniger Abstand bestuhlen konnte. Trotzdem war die frisch aufgehübschte Open-Air-Bühne natürlich nicht so lauschig wie im vergangenen Jahr das Rosenviertel. Aber da hat es uns total verregnet.

Sie sagten, die Bezahlveranstaltungen waren schlecht besucht, was war mit den anderen?

Bayer: Unsere Fixpunkte Pflasterspektakel, Folk-Festival, Kino und das Fest der Kulturen liefen wie immer, auch die Club Beats waren gut besucht, also alles, was keinen oder wenig Eintritt gekostet hat. Dazu gehört auch der Eröffnungsabend mit seinem bunten Programm, der super angekommen ist. Das waren alles Veranstaltungen mit Eventcharakter, darüber müssen wir jetzt nachdenken, ob die Leute nach der langen Zeit der sozialen Distanz lieber Angebote nutzen, bei denen sie zuhören, zuschauen und zusammensitzen können. Meine Wahrnehmung ist außerdem, dass im Moment wenig Bereitschaft da ist, in einem geschlossenen Raum ohne Distanz in Stuhlreihen zu sitzen – und auch im Gegensatz zu den vergangenen Jahren mehrmals hintereinander ein 20-Euro-Ticket zu kaufen.

Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Andererseits sind Tausende bereit, viel Geld etwa für die Open-Air-Konzerte in Füssen zu zahlen.

Bayer: Das ist auch meine Beobachtung, dass heuer eher Großereignisse mit prominenten Künstlerinnen und Künstlern das Publikum anziehen. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass da auch Karten dabei sind, die schon vor drei Jahren gekauft wurden. Prominente Zugpferde können wir schon aufgrund unseres Etats und unserer Bühnengrößen nicht herholen – und das ist auch nicht die Aufgabe eines städtischen Festivals. Die Meile ist eher im Kleinkunstbereich angesiedelt und will etwas bieten, was es in Memmingen sonst nicht gibt, wie zum Beispiel in diesem Jahr die Artistikshow. Und noch mal zum Pflasterspektakel: Das ist sehr beliebt, aber wenn wir das in dieser Qualität vier Tage lang machen würden, wäre damit unser gesamtes Budget weg. Außerdem gibt es Menschen, die andere Erwartungen an die Memminger Meile haben.

Meinen Sie damit, dass das Publikum eher ungewöhnliche Auftritte an überraschenden Locations erwartet?

Bayer: Das ist der Vorteil der Memminger Meile, dass sie jedes Jahr neu erfunden werden kann. Das Publikum kann immer wieder besondere Örtlichkeiten und neue Formate entdecken. Aber das ist auch ein Nachteil: So ist es schwerer, das Publikum zu binden, man muss dessen Neugierde immer wieder neu wecken. Und vielleicht suchen die Leute zur Zeit eher das Verlässliche statt sich auf Experimente einzulassen. Andererseits gibt es wahnsinnig tolle, inspirierende Acts in unserem Kulturangebot, die es lohnt, hierher zu bringen. Und ich weiß, dass es die Bereitschaft in unserer Stadtgesellschaft gibt, sich darauf einzulassen.

Nach der Meile ist vor der Meile, welche Überlegungen werden in das Programm 2023 einfließen, für das die Planungen ja schon im Herbst beginnen?

Bayer: Wir werden keine Corona-Meile mehr planen und ich bin zuversichtlich, dass die sommerliche Leichtigkeit und Empfänglichkeit der Leute wieder zurückkommen. Trotzdem werden wir noch sensibler auf die Locations schauen müssen. Überdenken werden wir auch, ob wir das Festival in Zukunft vielleicht dichter planen. Wir haben es in den letzten Jahren terminlich eher entzerrt und mehr auf die Wochenenden verlegt, jetzt ist es vielleicht an der Zeit, darüber nachzudenken, das Festivalerlebnis für die Stadtgesellschaft zu intensivieren. Mehr denn je ist es aber unser Auftrag, hochkarätige, ambitionierte Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne zu bringen. Das waren sie auch diesmal alle, aber wir müssen trotzdem darüber nachdenken, welche Formate sich mit Geselligkeit verbinden lassen.

Waren die Künstlerinnen und Künstler heuer enttäuscht, vor schlecht besetzten Rängen auftreten zu müssen?

Bayer: Sie hatten alle große Freude am Auftritt und haben alle geliefert, egal wie viele Besucherinnen und Besucher da waren. Das sind alles Profis, die können damit umgehen. Außerdem sind sie seit Corona Kummer gewöhnt und froh, wenn sie überhaupt irgendwo eine Gage kriegen.

Stainer & Madlaina auf der Open-Air-Bühne des Kaminwerks: Konzerte wie diese waren heuer schlecht besucht. Bild: Ulrich Leitner

Womit wir beim Geld wären: Steht heuer bei der Memminger Meile unter dem Strich ein Defizit?

Bayer: Das kann ich noch nicht sagen, weil noch gar nicht alle Rechnungen im Kulturamt eingegangen sind. Das Budget liegt in diesem Jahr bei etwas über 100.000 Euro, davon sind 60.000 Euro städtischer Zuschuss. Obwohl wir mit mehr Einnahmen an Eintrittsgeldern kalkuliert hatten, kann es dank unserer Sponsoren und einem Zuschuss aus dem Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen finanziell noch gut ausgehen. Aber das Budget ist nicht alles.

Wie meinen Sie das?

Bayer: Wir können es einhalten und trotzdem ein langweiliges Programm machen, dann ist auch niemandem geholfen.

Wie lautet jetzt Ihr persönliches Fazit? Sind Sie frustriert, dass die Meile 2022 hinter Ihren Erwartungen zurückgeblieben ist?

Bayer: Nein, es war ein gutes Programm, wir hatten sehr viel positive Rückmeldungen und ich habe viele Menschen gesehen, die beglückt nach Hause gegangen sind. Genau das ist unsere Aufgabe. Dazu gehört übrigens auch, die hiesigen Kreativdienstleistenden vom Grafiker über Licht- und Tontechniker, Bauzaun- oder Bühnenverleiher bis hin zum Sicherheitsdienst zu bedienen. An sie fließt der Großteil unseres Budgets, das war schon immer so und dieser Umsatz muss auch stattfinden. Es gibt seit der Pandemie weniger Kreativ-Dienstleistende und wenn wir die nicht weiter in Arbeit und Brot halten, sind sie irgendwann weg. Eine wichtige Corona-Erfahrung ist, Kultur musss stattfinden und die Stadt Memmingen trägt ihren Teil dazu bei.