Theater, Konzerte und Straßenkunst: Bei der Memminger Meile vom 22. Juni bis 13. Juli wird Memmingen zur Bühne für ein vielschichtiges Programm.

Farbenfroh und vielgestaltig präsentieren sich Kunst und Kultur bei der Memminger Meile vom 22. Juni bis 13. Juli. In strahlendem Blau leuchtet ein zentraler Fixpunkt im Programm mit Open-Air-Kino, Lesungen, Konzerten und Straßenkunst: Inspiration für das Kulturfestival ist die Ausstellung „Gaia“ in der Martinskirche. Die Skulptur des Briten Luke Jerram mit einem Durchmesser von sieben Metern erscheint zugleich fragil und schutzbedürftig, besteht sie doch aus einer hauchdünnen Membran und schwebt im Halbdunkel des Kirchenraums.

Ausstellung "Gaia" in der Martinskirche: Das erwartet die Besucher

Der erste Anblick der Erde als blaue Murmel im All hat 1972 Astronauten der Apollo-17-Mission mit Begeisterung und Verantwortungsgefühl erfüllt. „Eine ähnliche Erfahrung kann man in der Ausstellung machen“, sagt Miriam Grossmann vom städtischen Kulturamt bei der Vorstellung des Meile-Programms. Laut der Projektleiterin erklingt dazu eine 30-minütige Komposition von Dan Jones, die etwa Musik, Naturklänge und Funkverkehr aus Apollo-Missionen vereint.

Empathie wecken, für das große Ganze sensibilisieren – all das kann Kultur laut Grossmann und Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer leisten: Der Meile-Sommer 2023 solle so wieder mit vielen Angeboten – einige davon kostenlos – den Stadtraum zur Bühne machen und gleichzeitig Anstöße geben für den Mut zu Veränderung und einen Wechsel der Perspektive.

Kooperationspartner für die Gaia-Installation sind das evangelisch-lutherische Dekanat, die Kirchengemeinde und die Kirchenmusik von St. Martin. Diese hat großen Anteil am Spezialprogramm, das um die Gaia-Ausstellung kreist und einen Tag beinhaltet, der Joseph Haydns „Die Schöpfung“ gewidmet ist.

Augsburger Philharmoniker sind mit einer Uraufführung in Memmingen zu Gast

Unter „Gaia“ kommt es auch zu einer Uraufführung: Ein Teil der Augsburger Philharmoniker engagiert sich in der bundesweiten Initiative „Orchester des Wandels“ für Nachhaltigkeit in der Kultur. Für die Meile wurde nun das Klimakonzert „Im Wandel #trans:formen“ entwickelt. Mit den Einnahmen wird ein Aufforstungsprojekt in Madagaskar unterstützt.

Gleich zum Eröffnungswochenende der Memminger Meile gibt’s das beliebte Pflasterspektakel mit Straßenkunst – etwa mit der Formation „Anna Confetti“. Bild: Anna Confetti

Meile: Das ist auch die Begegnung mit Künstlerinnen und Künstlern aus zahlreichen Ländern – etwa bei Konzerten international besetzter Bands. Oder am Eröffnungswochenende beim Pflasterspektakel, bei dem Straßenkunst aus Polen, Argentinien, Spanien oder Frankreich die Zuschauer in der Innenstadt fasziniert.

Auch beim Fest der Kulturen rückt das Miteinander in den Fokus – ebenso bei einem neuen Format in Kooperation mit der „Stadt der Freiheitsrechte“: „mm open – Memmingen besucht sich“ heißt es, wenn Bürger im ganzen Stadtgebiet sich gegenseitig einladen. „Ziel ist es, dass sich die Menschen öffnen und gegenseitig zuhören“, sagt Kulturamtsleiter Bayer und spricht von einem Experiment im Zeichen von Dialog, Teilhabe und Partizipation.

Projektleiterin Miriam Grossmann und Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer stellten das Programm für die Memminger Meile 2023 nun vor. Bild: Verena Kaulfersch

Infos und Vorverkauf auf der Homepage der Memminger Meile. Karten gibt’s auch bei der Tourist Information am Marktplatz in Memmingen, 08331/850-172 o. -173, E-Mail: info@memmingen.de

Das volle Programm der Memmiger Meile im Überblick:

Donnerstag, 22. Juni, Festivaleröffnung mit Fest auf dem Martin-Luther-Platz ab 18 Uhr & Vernissage „Gaia“ in der Martinskirche ab 19 Uhr

Freitag, 23. Juni, Kolbe-Haus, 20 Uhr, „Pit Hartling wirkt Wunder“, Stand-Up Zauberkunst

Samstag, 24. Juni, Innenstadt, 10.30 bis ca. 16 Uhr, Pflasterspektakel, Straßenkunstprogramm

Samstag, 24. Juni, Martinskirche, 16 Uhr, „Der blaue Planet“, Familienmusical

Sonntag, 25. Juni, Martinskirche, 20 Uhr, „Orchester des Wandels“, Klimakonzert

Mittwoch, 28. Juni, Antoniersaal, 20 Uhr, „The Trouble Notes“, Konzert

Donnerstag, 29. Juni, Marktplatz, 21.30 Uhr, „Der Junge muss an die frische Luft“, Open-Air-Kino

Freitag, 30. Juni, Grimmelgarten, 16 Uhr, „die exen: Ein Stücke Wiese“, Puppentheater

Samstag, 1. Juli, Weinmarkt, ab 13 Uhr, Fest der Kulturen

Samstag, 1. Juli, Innenhof Antonierhaus, 20 Uhr, Anette Niedermeier & Band, Songwriterjazz

Donnerstag, 6. Juli, Martin-Luther-Platz, 21.30 Uhr, Dokumentarfilm „Wer wir waren“, Open-Air-Kino

Freitag, 7. Juli, Antoniersaal, 20 Uhr, Franziska Wanninger & Florian Burgmayr „Der famose Freistaat“, Lesung mit Musik

Samstag, 8. Juli, mood club (Donaustr. 38), 17-23 Uhr, „mood & meile openair“, Konzert und Party

Sonntag, 9. Juli, Stadtgebiet, ab 14 Uhr, „mmopen – Memmingen besucht sich“, Mitmach-Aktion

Sonntag, 9. Juli, Martinskirche, ab 17 Uhr: „Haydns Schöpfung für Kinder – Raphaels Auftrag“ (ab fünf Jahre) und ab 20 Uhr: „Die Schöpfung“, Oratorium

Mittwoch, 12. Juli, Martinskirche, 20 Uhr, „Oriom aka Rainer von Vielen: Healing Source“, Konzert mit Elektro und Planeten-Dub

Donnerstag, 13. Juli, Martinskirche, 21 Uhr, Abschied von Gaia „Interstellar“, Planetenmusik für Orgel