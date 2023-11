Kulturpreis für Bobby Falta aus Memmingen

Vom Autodidakten zum Kulturpreisträger: Der Memminger Gypsy-Jazz-Gitarrist Bobby Falta erhält in München für sein Lebenswerk die Auszeichnung „DjangoO“.

04.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der Memminger Musiker Bobby Falta wurde jetzt im Münchner Künstlerhaus für sein musikalisches Lebenswerk mit dem Kulturpreis DjangoO im Rahmen des gleichnamigen Festivals ausgezeichnet. Falta erhielt den Preis laut Jury „als einer der besten und modernsten Gitarristen des europäischen Gipsy-Jazz“. Münchens Alt-Oberbürgermeister Christian Ude überreichte Bobby Falta die Urkunde im stimmungsvollen Festsaal des Künstlerhauses. Die Verleihung war Teil eines hochkarätigen Musikprogramms.

Christian Ude sieht in der Vermittlung des Gipsy-Jazz als Musik eigener Stilrichtung und in der Darstellung von Sinti und Roma als künstlerisch Schaffenden eine Kehrtwende in der Wahrnehmung dieser Minderheit. Musik werde in Form des Gipsy-Swings zum Botschafter für die kulturellen Leistungen von Sinti und Roma und erfreue sich steigender Beliebtheit, sagte Ude. „Der Preis kommt völlig unerwartet, umso größer ist die Freude darüber“, bedankte sich Falta bei Alexander Diepold, dem Organisationsleiter des Festivals, und beim lange applaudierenden Publikum.

Zwei Generationen von Musikern geprägt

Bobby Falta und sein Sohn Lancy erhielten 1994 den Memminger Kulturpreis. Der damalige Oberbürgermeister und jetzige Alt-OB Dr. Ivo Holzinger war als Ehrengast und langjähriger persönlicher Freund des Preisträgers vor Ort. Bobby Falta habe das kulturelle Leben im Memminger Raum sehr bereichert und er sei ein freundlicher Mensch, der in der ganzen Stadt sehr beliebt sei, betonte Holzinger. „Bobby Falta prägte mindestens zwei Generationen von Sinti-Musikern“, sagte Walter Abt, ebenfalls ein Memminger Musiker, der 1991 Kulturpreisträger der Stadt war. „Das Konzert ist eine Hommage an Sinti und Roma und an ihre Kultur“, ergänzte Diepold, selbst Sinto, der zusammen mit Walter Abt als künstlerischem Leiter das Festival DjangoO vor drei Jahren und in diesem Jahr den Kulturpreis ins Leben gerufen hat. Bobby Falta ist erster Träger dieses Preises: „Er ist einer der letzten Zeitzeugen der NS-Verfolgung. Er prägte die Weiterentwicklung und Bekanntheit des Gipsy-Jazz. Wir ehren ihn für sein lebenslanges Engagement“, erklärte Diepold, der Geschäftsführer der Münchner Madhouse Beratungstelle für Sinti und Roma sowie der Hildegard-Lagrenne-Stiftung in Berlin ist, die Wahl der Jury.

Highlight des Gipsy-Jazz

Das Festival startete mit Sandro Roy und dem Jermaine Landsberger Trio, später kam der Hamburger Gitarrist Giovanni Weiss dazu. Mit zwei argentinischen Improvisationen wartete Walter Abt an der Klassik-Gitarre für Preisträger Bobby Falta auf. Die Stimmung im Konzert war eine besondere, denn viele der Musiker auf der Bühne kennen den Preisträger persönlich. Sie spielten intensiv, teils enthusiastisch, denn sie begegneten einer aufmerksamen und begeisterten Zuhörerschaft, darunter viele Jazz-Musiker und Sinti. Es war ein berauschendes Highlight des Gipsy-Jazz, wie es spätestens im nächsten DjangoO Festival 2024 wieder zu erleben sein soll.

Violinist Sandro Roy fand persönliche Worte des Dankes für den Kulturpreisträger. „Es vergeht keine Woche, in der wir nicht mindestens eine Stunde telefonieren – immer geht es um Musik.“ Bobby Falta sei auch für den damals kleinen Nachbarsjungen Walter Abt der erste und prägende Musiklehrer gewesen, erzählte dieser. Besondere Würdigung fand Abt für Lancy Falta, der die Musikalität seines Vaters Bobby weiterführt und heute in der Jazzszene von weltweitem Rang sei.

Gitarrenspiel selbst beigebracht

Der heute 82-jährige Bobby Falta hatte das Gitarrenspiel auf Reisen mit anderen Sinti autodidaktisch gelernt, er spielte in unterschiedlichen Besetzungen mit vielen Musikern zusammen, beeinflusst von der Musik Django Reinhardts, aber auch von amerikanischen Jazz-Legenden wie Wes Montgomery und Barney Kessel. Europaweit berühmt wurde er in den 1970er Jahren als Sologitarrist mit dem Schnuckenack Reinhardt-Quartett, dessen Mitbegründer er war. Bis heute beeinflusst er Generationen Jazz-begeisterter Gitarristen und inspiriert viele Sinti-Musiker.

Der Kulturpreis-DjangoO soll künftig europaweit in unregelmäßigen Abständen an Menschen vergeben werden, die im musikalischen oder künstlerischen Bereich Verdienste erlangt und ein gewisses Alter erreicht haben.