Moodies mischen bei Memminger Meile mit

500 Besucher feiern bei Open-Air hinter der Hüetlin & Roeck Mühle. Privater Mood Club wird Teil des Kultursommers in Memmingen.

10.07.2023 | Stand: 15:56 Uhr

Heiß her ging’s beim „Mood & Meile Open-Air“ hinter der Hüetlin & Roeck Mühle in der Donaustraße. Die Party am Bach mit drei Bands und einem DJ haben der private Mood Club und das Kulturamt der Stadt gemeinsam im Rahmen der „Memminger Meile“ auf die Beine gestellt. Laut Tobias Zwirner vom Moody-Orga-Team hatten etwa 500 Leute mächtig Spaß bei guter Musik, leckerem Essen und kühlen Drinks.

Das Berliner Trio "Bobby Rausch" spielte am Abend vor dem Mood Club Bild: Thomas Weigert

„Es hat alles wunderbar geklappt“, sagt Zwirner: „Es war ein tolles Gemeinschaftswerk.“ Insgesamt waren 40 Moodies und zwölf Mitarbeiter der Stadt beim Auf- und Abbau sowie bei der Betreuung der Besucher im Einsatz. Auf der Bühne ließen es „The Rejetnicks“ aus Buchloe (60s-Garagerock), „The Big Band Theory“ aus Augsburg (Jazz, Funk, Rock) sowie das Berliner Trio „Bobby Rausch“ (Elektrobeats, Jazz, HipHop) krachen. Zudem heizte „DJ TenGood“ aus Kempten den Partygästen ein.

DJ TenGood sorgte für Partystimmung Bild: Thomas Weigert

Der Mood Club öffnete im Januar seine Türen in der Hüetlin & Roeck Mühle. Er wurde als gemeinnützige GmbH zur Förderung von Kunst und Kultur gegründet. Zugang zu den regelmäßigen Veranstaltungen haben nur Mitglieder und deren Gäste. Aber es gibt auch öffentliche Events für jedermann – wie das jetzige Open-Air. Der Club hat bereits über 200 Mitglieder, die mit ihren Monatsbeiträgen Kunst und Kultur fördern.