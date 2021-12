Kundgebung auf dem Marktplatz in Memmingen für ein offenes Europa

Weil der Soziokulturelle Verein Memmingen seine Demonstration zuerst angemeldet hatte, mussten die Gegner der Corona-Maßnahmen diesmal auf anderen Platz ausweichen.

21.12.2021 | Stand: 17:46 Uhr

Jeden Montagabend versammeln sich auf dem Memminger Marktplatz seit Monaten Demonstrantinnen und Demonstranten, um gegen die Corona-Politik, auflagen und Impfungen zu protestieren. Doch diesmal war der komplette Platz besetzt vom Soziokulturellen Verein Memmingen, der zu einer Kundgebung „Nein zur Festung Europa“ aufgerufen hatte. Die Gegner der Corona-Maßnahmen mussten an die Kreuzung Zangmeisterstraße/Herrenstraße ausweichen.

Diesmal an der Kreuzung Zangmeisterstraße/Herrenstraße versammelten sich die Demonstranten, die gegen die Corona-Politik protestierten. Bild: Uwe Hirt

Auf dem Marktplatz forderten verschiedene Redner, unter anderem von der „Seebrücke“, Solidarität, eine humanitäre Versorgung und die sofortige Öffnung der europäischen Außengrenzen für Schutzsuchende. Auch für ein Ende der Kriminalisierung von Rettenden und Helfenden sowie ein Bleiberecht für alle sprachen sie sich aus.

Auch in den nächsten Wochen will der Soziokulturelle Verein jeweils montags an gleicher Stelle Kundgebungen zu aktuellen Themen organisieren, etwa zum Pflegenotstand oder Fridays for Future. Beide Demonstrationen verliefen friedlich, im Einsatz waren etliche Polizeibeamte,die auf der Coronas-Demonstration kontrollierten, ob Abstände eingehalten, Masken getragen und Durchgänge für Passanten freigehalten wurden.