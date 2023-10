Kunst im Geschäft in Memmingen: Die Stadt wird zur Galerie

In ganz Memmingen gibt es Kunstwerke zu sehen, etwa in Cafés, Friseurläden oder einer leerstehenden Bäckerei. Insgesamt 55 Geschäfte machen mit – ein Rekord.

09.10.2023 | Stand: 17:16 Uhr

In der Hörwelt bekommt man jetzt auch etwas für das Auge: „Ich male Standbilder, die den Moment auf Leinwand einfrieren. Oft sind es bei mir Szenen aus Filmen, die mich inspirieren und die ich dann male“, sagt Einzelhändler Hubert Nusko, der mit einer Menschenansammlung vor dem Schaufenster seines Fachgeschäfts für Hörakustik in der Kalchstraße steht.

Bereits zum 13. Mal werden Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen in der Memminger Innenstadt zu Galerien und Ausstellungsorte für Malereien, Skulpturen, Installationen und Plastiken.

55 Geschäft in Memmingen machen mit – so viele wie noch nie.

„Bei Kunst im Geschäft sind es die vielfältigen Werke von über 50 Kunstschaffenden, die so ihre Arbeiten zeigen können“, sagte Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh bei der Eröffnung der Aktion. Der Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing, Hermann Oßwald, betonte: „In diesem Jahr haben wir einen Rekord mit 55 teilnehmenden Geschäften in der Innenstadt zu verzeichnen.“

In den Schaufenstern gleich offensichtlich, aber auch in den Geschäften selbst zur Dekoration finden die Ausstellungsstücke der regionalen Künstlerinnen und Künstler ihren Platz. Im Schuhhaus Cornelius beispielsweise haben die präsentierten Filzhausschuhe genau das gleich Farbspektrum wie die raue Küstenlandschaft, die Maria Wölfle mit Acrylfarben auf Leinwand festgehalten hat.

Während des Einkaufens kann man sich so von der Kunst ansprechen lassen, ohne das diese sich aufdrängen möchte. Schilder an den Exponaten geben deren Zugehörigkeit zur Aktion preis.

Cafés, Friseurläden und ein leerstehendes Geschäft dienen als Ausstellungsräume.

Besonders auffällig ist die Idee der Bespielung mit Kunstgegenständen in Läden, die derzeit leer stehen – wie das Geschäft in der Kalchstraße, wo bis zuletzt noch süße Backwaren verkauft wurden. „Über eine Ausstellung hatte ich Kontakt zu dem Vermieter des Ladens – so kam es zum Einfall, hier meine Exponate auf der kompletten Fläche auszustellen“, sagte Manuela Bilgram, deren Schwemmholzskulpturen nun den ansonsten kahlen Raum füllen.

Leerstände übergangsweise mit temporärer Kunst zu füllen, würde auch die Stadt über die Aktion „Kunst im Geschäft“ hinaus begrüßen, betonte Alexandra Hartge, Leiterin des Stadtmarketings, am Eröffnungsabend.

Nicht nur leere Areale werden bei „Kunst im Geschäft“ bespielt, sondern auch belebte Cafés und Friseurläden und auch Dienstleistungszentren wie die AOK und die Sparkasse haben sich dazu entschlossen, für die Aktionszeit bis 29. Oktober umzudekorieren und Neues zu zeigen.

Normalerweise ist Elisabeth Schenk ehrenamtlich dafür zuständig, die Gebrauchtwaren im Kaufhaus des Diakonischen Werks (K-DW) ansprechend in Szene zu setzen. „Nicht nur für die Präsentation der Waren hat Elisabeth ein Händchen. Sie ist auch eine tolle Künstlerin. Mit ihren Werken sind wir zum ersten Mal bei Kunst im Geschäft dabei“, freute sich Anke Rabus, die Leiterin des Sozialkaufhauses.

Am 13. Oktober findet eine Führung zur Aktion statt.

Da im vergangenen Jahr der geführte künstlerische Stadtspaziergang gut angenommen wurde, findet auch in diesem Jahr ein weiterer Termin statt. Zur rund zweistündigen Führung trifft man sich am 13. Oktober um 15 Uhr in der Kramerstraße 45 vor dem Juweliergeschäft Ebenhoch-Honner.

Für alle anderen liegt eine Broschüre in den teilnehmenden Geschäften sowie in der Tourist-Info und im Rathaus aus. Im Flyer ist der Weg zu den einzelnen Stationen mit den ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern beschrieben. Wer Glück hat und die Frage nach dem Standort zweier Exponate beantworten kann, hat die Möglichkeit, drei Einkaufsgutscheine zu gewinnen.

Lesen Sie auch: Bekannte Fotografen aus dem Allgäu: Diese fünf Künstler sollten sie kennen