Es schimmelt in der Mewo-Kunsthalle - und das ist Absicht

Mit „Conditioning Demands“ experimentiert Alice Morey zu Grundsatzfragen über Kunst. Warum bei der Ausstellung in Memmingen Joghurt eine zentrale Rolle spielt.

08.06.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Aufgerollte Leinwände liegen in flüssigem Joghurt. Er ist mit Bakterienkulturen versetzt, Pigmente haben ihn unterschiedlich eingefärbt, auf der Oberfläche blüht grüner Schimmel. Das Ganze schwimmt in mundgeblasenen Glasgefäßen, die in einem Raum der Mewo-Kunsthalle von der Decke hängen: Muss man das schön finden? Diese Frage führt mitten hinein in ein Experiment, mit dem die neue Ausstellung „Conditioning Demands“ einiges auf die Probe stellt. Zum Beispiel die Annahme, dass Kunst etwas Menschengemachtes sein muss. Oder jene, dass sich der Wert einer Sache allein dadurch bemisst, wie (wohlwollend) wir sie betrachten.

Ausstellung in Memmingen: Schimmel als Teil von Kunst

Die 1986 in London geborene Alice Morey hat Gegenthesen parat, keine abschließenden Antworten. Etwa, was ihre Rolle als Künstlerin betrifft. Schon ihre Herangehensweise bricht mit gängigen Schemata: nicht nur, weil sie bei ihren Mittel eine derart unorthodoxe Wahl trifft. Oder weil sie mit den Schimmel- und Zerfallsprozessen ein Phänomen der Natur in den Fokus rückt, das gewöhnlich abgelehnt und aus dem Blickfeld beseitigt wird. Natur in der Kunst – das sind anmutige Tiere und Pflanzen, majestätische Landschaften und vielerlei mehr – aber sicher keine Mikroorganismen oder Pilze, wie man sie auf verdorbenen Lebensmitteln findet. Oder?

Zum Abschluss seines Ausstellungsprojekts „One Thing Left to Try“ holte Kurator Lorenzo Graf (links) die Künstlerin Alice Morey in die Kunsthalle. Bild: Verena Kaulfersch

Morey, deren künstlerische Arbeit sie zuvor auch in ein Berliner Biolabor – „eine Art Spielplatz für Wissenschaftler“ – zu Workshops mit Penicillin, Pilzen und Algen führte, hat ein anderes Hinschauen für sich entdeckt. Wo es andere ekelt, ist sie fasziniert: von chemisch-biologischen Prozessen und der Verschränkung zwischen Kunst und Wissenschaft.

Alice Morey: Das kreative Werk als Experiment

Wenn sie auf ihre Leinwände Joghurtbakterien und Pigmente aufträgt und beispielsweise durch das Einwickeln in Plastikfolie den Schimmelprozess anstößt, schafft Morey die Versuchsanordnung. Sie ist es, die gestaltet. Doch dann lässt sie den Dingen ihren Lauf, gibt die Kontrolle ab. Farben verändern sich, Formen verschwinden, neue Strukturen bilden sich heraus. Die Werke machen Prozesse durch und entwickeln sich weiter. Und dennoch bestimmt Morey Namen dafür, hat bei einem Bild einen Teil des Schimmels entfernt und mit Alkohol abgetötet, damit es in der Ausstellung gezeigt werden kann.

Ein Widerspruch? Das weiß Morey nicht zu sagen, auch bei ihr ist vieles im Fluss. Denn frei in der Wahl der Mittel zu sein, offen für Veränderungen und spontane Impulse – darin, sagt sie, liege für sie die Magie der Kunst.

Dass sie auch Zerstörung und Gewalt mit sich bringen kann, scheint etwa anhand von Moreys bevorzugtem Medium auf, den Pigmenten. Mit Begeisterung blickt man als Betrachter in Museen auf Szenerien, in denen Lapislazuli, Zinnober, Malachit aufleuchten. Doch reale Natur – das unterstreicht Lorenzo Graf, Kurator des Ausstellungsprojekts – wird bei der Gewinnung dieser Substanzen oftmals vernichtet, etwa durch Bergbau. Die Pigmente in Moreys Werken wieder in einen biologischen Prozess zu versetzen, bedeutet für ihn auch, „sie wieder in eine Art Lebenszyklus einzuführen“.

Die Mewo-Kunsthalle wird zum Labor

Dieser Grenzgang zwischen kreativem Gestalten und Loslassen, die Vermischung von menschlichem und nicht-menschlichem Wirken bringt nicht gerade eine bequem konsumierbare Kunst hervor. Doch als eine, die eine Schwelle erfahrbar macht, fügt sie sich passgenau in die Konzeption des dreiteiligen Ausstellungsprojekts „One Thing Left to Try“ von Lorenzo Graf. Ein passender Abschluss – dieses künstlerische Labor. Denn, ob man die Werke in den Glasgefäßen und auf den Leinwänden nun schön findet oder nicht: Zu Reaktionen fordern sie allemal heraus.

Das Ausstellungsprojekt „One Thing Left to Try“:

Konzeption: Mit einer Folge von drei Einzelausstellungen greift das Ausstellungsprojekt Erfahrungen von Überwältigung und Ohnmacht auf. Es erkundet so Bruchlinien und Widersprüche in einem Spannungsfeld, das aufgespannt ist zwischen dem gesellschaftlichen Anspruch an ein produktives, souverän handelndes Individuum und einem System, das aus diesem Subjekt Kapital schlägt.

Kurator: Lorenzo Graf, geboren 1995 in Grosseto, lebt in Frankfurt am Main und ist freier Kurator. Graf studiert Curatorial Studies an der Goethe-Universität und der Städelschule.

Künstlerin und Künstler: Den Auftakt bildete die Rauminstallation „imagines“ des 1990 in Peking geborenen Künstlers Zishi Han. Es folgte Gabriele Rendina Cattani mit seinen Videoinstallationen „Chaoskampf Tutorials“ und „Holdin’ the dog“. Den Abschluss bildet Alice Moreys Ausstellung „Conditioning Demands“. Morey studierte Malerei an der University of Brighton und Bildende Kunst am Chelsea College of Arts, sie lebt in Berlin und London.

