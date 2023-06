Kunstrad: Großer Empfang für den Vize-Europameister

Der 16-jährige Linus Weber wird im Kirchdorfer Rathaus geehrt. Warum es eine besondere Leistung war, die Silbermedaille im Kunstradfahren zu holen.

02.06.2023 | Stand: 14:31 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein ist jetzt die Feuerwehr Kirchdorf mit Blaulicht und Sirene vor das Kirchdorfer Rathaus gefahren – aber nicht, weil es einen Brand zu löschen gab, sondern weil dort Bürgermeister Rainer Langenbacher mit geladenen Gästen und der Kunstrad-Abteilung des SV Kirchdorf auf die Ankunft des Silbermedaillen-Gewinners bei der Europameisterschaft der Junioren im Kunstradfahren wartete.

Beim Einzug ins Rathaus wurden Linus Weber, seine Trainer Stefan Raaf und Viktor Volk sowie seine Eltern Sybille und Klaus Weber mit der Nationalhymne – gespielt von einer 20-köpfigen Auswahl des Musikvereins Kirchdorf – zu ihren Plätzen geleitet.

Die Ehrung des Sportlers, seiner Trainer und der Eltern nahm anschließend Bürgermeister Langenbacher vor, der zurzeit auch Vorsitzender des Sportvereins ist. Er hob insbesondere die sportliche Leistung hervor, die zwischen vier Realschul-Abschlussprüfungen von Linus Weber erbracht worden sei.

Linus Weber steigt zwischen Englisch- und Mathe-Prüfung aufs Rad

„Was für Nerven musst Du haben, um zwischen Englisch- und Mathe-Prüfungen noch Vize-Europameister zu werden?“, fragte der Bürgermeister rhetorisch den Geehrten. Die Nerven hätten mehr die Eltern gelassen, wie vom gut aufgelegten Sportler zu erfahren war.

Im Anschluss an ein weiteres Musikstück strich Sportkreisvorsitzende Elisabeth Strobel aus Biberach in ihren ehrenden Worten die Bedeutung des Ehrenamtes speziell im Sport heraus, die solche Erfolge erst möglich machten.

Zum Glück seien die Sportvereine im Kreis Biberach nach Corona wieder voll belegt, der Zulauf an Kindern in die Vereine sei ungebremst. Dies kann auch die Radsport-Abteilung Kirchdorf bestätigen, die zurzeit wieder mit zahlreichen Nachwuchssportlern voll besetzt sei, die in Linus Weber ein großes Vorbild hätten.

Die Vorsitzende des Sportkreises Biberach dankt der Gemeinde Kirchdorf

Strobel bedankte sich ausdrücklich bei der Gemeinde Kirchdorf, die solche Erfolge ihrer Bürger wichtig nehme und gerne in gebührendem Maße feiere. Auf ein weiteres Musikstück hin ließ es sich Bundestagsabgeordneter Josef Rief nicht nehmen, ein paar herzliche Worte an Linus Weber und die Kunstradfamilie zu richten. Rief gratulierte dem 16-Jährigen mit einer Silbermünze zum Silbererfolg.

Zum Ampelstreit in Berlin gefragt, bezog Abgeordneter Rief nur kurz Stellung. Seine Aussage „Man kann sich bei uns das Geschlecht aussuchen, nicht aber die Heizung“ erzeugte großes Gelächter. Rief betonte, dass „in Kirchdorf hier und heute Gemeinschaft und Zusammenhalt gefeiert werden“ sollten.

Weber dankt seinem Umfeld für die Hilfe und Unterstützung

Zum Abschluss des offiziellen Teils ergriff Linus Weber das Wort und bedankte sich bei seinem gesamten Umfeld für die Hilfe und Unterstützung, die diesen Erfolg erst möglich gemacht hätten. (mit mw)