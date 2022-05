Kunstrad: Linus Weber aus Kirchdorf ist Vize-Europameister

Der 15-jährige Kirchdorfer gewinnt bei seiner ersten Junioren-EM die Silbermedaille. Mit wem er sich ein spannendes Duell liefert.

31.05.2022 | Stand: 16:59 Uhr

Was für ein grandioser Auftritt, was für ein atemberaubend spannendes Wochenende in der Schweiz bei den Europameisterschaften der Junioren im Kunstradfahren! Der 15-jährige Linus Weber vom SV Kirchdorf (SVK) ist in Schaffhausen Vize-Europameister in seiner Altersklasse geworden.

In der mit 1200 Zuschauern ausverkauften BBC-Arena in Schaffhausen lieferte sich Linus Weber einen an Spannung und Dramatik kaum zu überbietenden Wettkampf mit seinem Dauerrivalen und Nationalkaderkollegen Daniel Stark, der am Ende durch Saisonbestleistung Gold gewann.

Knapp 25 Kirchdorfer Fans waren in die Schweiz gereist, um Weber zu unterstützen. Mit dabei waren neben den Nationaltrainern auch das Kirchdorfer Erfolgstrainer-Team Stefan Raaf und Viktor Volk. Sie bekamen einen Wettkampf auf allerhöchstem Niveau geboten – von zwei sympathischen Sportlern, die sich nichts schenkten.

Von Beginn läuft’s für Weber wie am Schnürchen

Linus Weber startete von Position zwei mit eingereichten 176,5 Punkten in den Wettkampf und präsentierte gleich den Mautesprung, einen Sprung vom Sattel auf den Lenker – in Perfektion. Auch anschließend lief alles wie am Schnürchen, gewohnt sauber, sicher und ohne Nervosität zu zeigen, die anscheinend nur die mitgereisten Kirchdorfer kaum auf den Sitzen hielt.

Weber fuhr volles Risiko und erhöhte seine Punktzahl durch eine taktische Übung, indem er mehr Drehungen auf dem Lenker machte als eingereicht. Alles klappte perfekt, Linus erreichte einen Punkteendstand von 172,45 Punkten und hatte damit sein maximal Mögliches gegeben.

Webers Konkurrent Daniel Stark pokert hoch

Nun kam es auf den letzten Starter, Daniel Stark, an, ob dieser, wie in den Wettkämpfen zuvor, Nerven zeigen und sich Linus geschlagen geben würde. Die eingereichten 179,9 Punkte erhöhte Stark gleich zu Beginn, indem er die schwierigere Variante des Aufgangs in den Lenkerhandstand wählte, der einwandfrei gelang. Auch er pokerte hoch, machte von seiner zweiten taktischen Trumpfkarte Gebrauch und erhöhte die Lenkerdrehungen ebenfalls. Im Unterschied zur Deutschen Meisterschaft gelang Daniel Stark diesmal alles, und er hatte somit am Schluss mit 175,97 Punkten die Nase vorne. Dritter wurde Maxime Schaal aus Frankreich mit 107,59 Punkten.

Kirchdorfer Kunstradgeschichte hatte Linus aber schon bei der Deutschen Meisterschaft (DM) geschrieben, indem er als erster Junior im Einer den Titel geholt hatte. Bei der EM zog er nun mit Dominik Lange gleich, der 2012 Vize-Europameister wurde.

Die Kirchdorfer Trainer haben eine kurze Nacht

Keine Zeit zum Durchatmen hatten die beiden Trainer, die nach kurzer Nacht mit dem Schüler-Duo Maximilian Keller und Adrian Bast zum BW-Cup-Finale nach Stuttgart aufbrachen. Erst vor Kurzem waren die beiden konkurrenzlos Württembergische Meister geworden und hatten das Ticket zur Schüler-DM in Bergheim bei Köln gelöst, nun wollten sie sich noch den Tages- und Gesamtsieg in der BW-Cup-Serie nach Kirchdorf bringen.

Dies gelang den beiden 14-jährigen Schülern ohne Probleme. Einzig ein Leichtsinnsfehler beim Drehen zwischen zwei Übungen kostete sie zwei Punkte. Das Ziel, der Doppelsieg, blieb dadurch aber ungefährdet, sodass sie mit 88,71 Punkten ganz oben auf dem Treppchen standen.